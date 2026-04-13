México

Muffins de chocolate esponjosos: receta fácil y casera para un resultado perfecto

Una alternativa casera que combina ingredientes sencillos con un método directo para lograr piezas suaves y bien definidas

Guardar
Panquecitos esponjosos, vainilla, postre casero, repostería dulce, merienda, panecillos suaves, horneado artesanal, sabor tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de muffins de chocolate destaca por su sencillez y permite disfrutar de un postre equilibrado sin procesos complicados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar muffins de chocolate en casa es una opción práctica para quienes buscan un postre equilibrado sin procesos complejos. Su elaboración permite obtener piezas individuales con textura suave y sabor definido.

La combinación de ingredientes básicos logra un resultado consistente, donde el cacao aporta intensidad sin saturar el paladar. La clave está en respetar proporciones y tiempos de horneado.

Estos muffins se adaptan a distintos momentos del día, ya sea como acompañamiento o como un antojo dulce. Su formato facilita tanto la preparación como el servicio.

Equilibrio de sabor y textura

El cacao en polvo es el ingrediente clave en estos muffins caseros, aportando intensidad y carácter al sabor final.
El cacao en polvo es el ingrediente clave en estos muffins caseros, aportando intensidad y carácter al sabor final.

El chocolate es el elemento principal y define el carácter del muffin. Su integración adecuada evita sabores amargos o excesivamente dulces.

La mezcla debe trabajarse lo suficiente para unir los ingredientes, pero sin sobrebatir. Esto permite conservar una miga aireada y ligera.

El horneado uniforme garantiza una cocción adecuada. Un control preciso del tiempo evita que se resequen o pierdan suavidad.

Ingredientes y preparación paso a paso

Panquecitos esponjosos, vainilla, postre casero, repostería dulce, merienda, panecillos suaves, horneado artesanal, sabor tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Respetar las proporciones y los tiempos de horneado garantiza muffins caseros con textura suave y miga aireada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir cada paso facilita un resultado homogéneo. La correcta integración de los elementos es fundamental.

Ingredientes

  • 1 1/2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 taza de cacao en polvo
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C
  • Mezclar la harina, cacao y polvo para hornear
  • En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar
  • Agregar la leche, el aceite y la vainilla
  • Incorporar los ingredientes secos poco a poco
  • Verter la mezcla en moldes para muffins
  • Hornear durante 20–25 minutos

Resultado final y forma de servir

Panquecitos esponjosos, vainilla, postre casero, repostería dulce, merienda, panecillos suaves, horneado artesanal, sabor tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estos muffins de chocolate pueden servirse solos o con bebidas calientes, manteniendo su sabor y textura horas después de su preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar la cocción, los muffins deben presentar una superficie firme y un interior suave. Este contraste indica una buena técnica.

Es recomendable dejarlos enfriar antes de desmoldar. Esto ayuda a conservar su estructura y evita que se rompan.

Pueden servirse solos o acompañados de bebidas calientes. Su textura y sabor se mantienen estables incluso horas después de su preparación.

Temas Relacionados

MuffinsChocolatePostresmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes”

La cantante colombiana usó el escenario principal para dedicar un homenaje a la comunidad inmigrante en Estados Unidos

Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes”

Se mantienen irregularidades en fosas de Jojutla, Morelos: colectivos reportan posibles restos de mujeres e infantes

Familias localizaron entre 12 y 15 cuerpos durante una nueva diligencia y señalaron fallas en el manejo y registro de restos en el panteón Pedro Amaro

Se mantienen irregularidades en fosas de Jojutla, Morelos: colectivos reportan posibles restos de mujeres e infantes

Pemex contiene derrame de diésel en el canal de navegación de Deer Park

Se reportó y contuvo un derrame de diésel en el muelle de su refinería en Deer Park, Texas, causado por la interacción de dos barcos privados

Pemex contiene derrame de diésel en el canal de navegación de Deer Park

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

Toluca será la sede del último juego que tendrá el tricolor previo al comienzo del Mundial 2026

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

En medio de versiones no confirmadas sobre una supuesta infidelidad, la actriz eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía junto a su esposo

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: localizan entre 12 y 15 cuerpos en fosas de Jojutla durante nueva diligencia

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

ENTRETENIMIENTO

Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes”

Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes”

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

DEPORTES

Alejandra Ortega se lleva la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Marcha 2026

Alejandra Ortega se lleva la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Marcha 2026

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán