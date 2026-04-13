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Caen tres hombres acusados de desaparición en Acapulco, Guerrero

Los hechos sucedieron en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Magallanes

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Caen tres hombres acusados de desaparición en Acapulco, Guerrero
Los tres sujetos capturado (FGE Guerrero)

Tres sujetos fueron detenidos en Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en contra de un hombre identificado como Marco Antonio “N”.

Los hechos por los que fueron detenidos Jesús Alfonso “N”, Alejandro “N” y Jesús Eduardo “N” sucedieron en Acapulco a inicios de abril.

“De acuerdo con las investigaciones, los imputados están relacionados con la privación de la libertad de la víctima, ocurrida el 4 de abril de 2026, en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Magallanes, en el puerto de Acapulco”, se puede leer en el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) compartido el 12 de abril.

Los tres sujetos detenidos serán llevados ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que los requiere con el objetivo de que se determine su situación jurídica.

En la captura de los tres sujetos participaron elementos de la Fiscalía de Guerrero que mantuvieron coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

Detenido “El Mayimbu” por disparar contra una persona tras discusión

Mientras que el mismo 12 de abril, en acciones diferentes, las autoridades informaron sobre la detención de Gael “N”, un sujeto apodado El Mayimbu y quien es acusado de homicidio calificado por hechos registrados en Chilpancingo.

detenido Guerrero
(FGE Guerrero)

El arresto del sujeto fue porque estaría relacionado con un ataque a disparos en contra de una persona con la que previamente había discutido en la colonia Independencia. Tras su captura fue llevado ante las autoridades judiciales.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestra al sujeto capturado siendo custodiado por diversos agentes de seguridad.

Capturado “El Quemado” por extorsionar durante un año

Las detenciones mencionadas se suman a la de Óscar “N”, alias El Quemado, quien fue capturado por su presunta responsabilidad en acciones de extorsión en Iguala en contra de una persona que pagaba cada 15 días para no ser dañada.

“La víctima realizó pagos semanales de quinientos pesos durante aproximadamente un año, bajo amenazas contra su vida y la de su familia”, es parte del reporte de las autoridades.

El arresto del hombre fue realizado por efectivos de la Fiscalía de Guerrero en coordinación con instituciones federales y estatales, según detalla el informe de las autoridades.

El Quemado detenido en Guerrero
(FGE Guerrero)

“Fue puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica”, destaca la Fiscalía de Guerrero en su cuenta de X.

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