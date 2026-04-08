Sentencian a tres miembros de “La Barredora” o el “Comando del Diablo”, detenidos en 2012 en Acapulco, Guerrero

Los tres sujetos se encuentran presos en Matamoros, Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 7 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo una sentencia condenatoria contra tres integrantes de “La Barredora” o “Comando del Diablo”, grupo criminal originario del estado de Guerrero.

Los sentenciados, identificados como Jonatan Martínez Santos, alias el “Jona”, Crispín Elacio Dolores y Rodrigo Pérez Rodriguez, también conocido como “El Bambuchas”, fueron señalados como responsables por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud.

Según el reporte oficial de las autoridades, los tres permanecen internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, desde su detención en marzo de 2012. Sin embargo, medios nacionales reportaron que el arresto de los delincuentes ocurrió en febrero de 2012, realizado por la extinta Policía Federal en el puerto de Acapulco.

La FGR detalló que, una autoridad judicial ordenó la reposición del procedimiento en el año 2022, por lo que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó nuevamente las pruebas que derivaron en una sentencia de 24 años y tres días de prisión para el “Jona”. Mientras que Crispín y “El Bambuchas” recibieron una condena de 17 años cada uno.

Detención en Acapulco tras operativo federal

La captura de los tres ocurre en el marco de un operativo de la Policía Federal en Acapulco en 2012. Jonatan Martínez Santos, alias “El Jona”, fue señalado como el número dos de “La Barredora”.

Cabe señalar que “La Barredora” o el “Comando del Diablo” está identificado como un grupo criminal afín al Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, y no tiene relación con la organización del mismo nombre presuntamente encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

De acuerdo con reportes oficiales difundidos por Notimex y publicados por El Economista el 10 de febrero de 2012, los detenidos eran responsables de asesinatos, secuestros y extorsiones en el puerto

La captura de los tres fue realizada por la Policía Federal.

A los integrantes de la célula criminal se les atribuía la autoría intelectual de más de 34 secuestros y homicidios, entre ellos el de una maestra y un funcionario judicial, así como la colocación de mantas con mensajes en distintos puntos de Acapulco.

Durante el operativo para detenerlos, la Policía Federal aseguró un arma larga, dos granadas de fragmentación, marihuana, cocaína y un vehículo con reporte de robo.

Perfil de “La Barredora” y actividades atribuidas

“La Barredora” o “Comando del Diablo” es identificada en reportes periodísticos y autoridades como una célula dedicada al secuestro, la extorsión y el homicidio en Acapulco.

Rodrigo Pérez Rodríguez era señalado como encargado de planear secuestros y extorsiones, mientras que Jonatan Martínez Santos era considerado uno de los principales operadores del grupo.

El operativo que lleva a su captura forma parte de las acciones federales para reducir la violencia en Guerrero, donde distintas células delictivas disputaban el control del territorio en el 2012.

Los fundadores de “La Barredora” ya fueron sentenciados

La Barredora (Foto: Twitter@FGRMexico)

Los fundadores de “La Barredora”, célula criminal surgida tras la fragmentación de la organización de los Beltrán Leyva en Acapulco, también recibieron sentencias condenatorias.

De acuerdo con información publicada por Infobae México, en agosto de 2020 un juez federal dictó penas de más de 40 años de prisión contra los principales líderes del grupo, identificados como Eder Jair Sosa Carvajal, alias “El Cremas”, y Christian Hernández Tarín, alias “El Chris”.

Ambos son considerados responsables de delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio, así como de encabezar una ola de violencia en la zona costera de Guerrero.