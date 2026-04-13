México

Baja California rebasa el millón de trabajadores afiliados al IMSS y destaca en empleo formal

La entidad registró un crecimiento anual del 2.4% en empleo formal, posicionándose con la quinta tasa más alta a nivel nacional

Guardar
Imagen SKYGOGTYR5GQ7MJV7YB2ZITZ2Q

Baja California se consolida como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en México, al superar el millón de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con información del gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda.

Según el reporte oficial, la entidad registró un crecimiento anual del 2.4% en empleo formal, posicionándose con la quinta tasa más alta a nivel nacional, lo que refleja un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades laborales.

Imagen 5KVSGLTRXJGDBHERNDORB6GCCY
Imagen BMUDXKDJUZH7HJFKRVCZOT7FLE

Baja California supera el millón de empleos formales en 2026

Al cierre de marzo de 2026, Baja California alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 trabajadores asegurados ante el IMSS, consolidando una base laboral sólida y en crecimiento sostenido. Este logro coloca al estado entre las economías con mejor desempeño en materia de empleo formal en el país.

El avance también evidencia la fortaleza de la región fronteriza, considerada estratégica para el desarrollo económico nacional, gracias a su cercanía con mercados internacionales y su capacidad industrial.

Generación de empleo impulsa crecimiento económico

Durante el primer trimestre de 2026, se generaron 54 mil 526 nuevos empleos formales en Baja California, cifra que da cuenta del dinamismo económico que caracteriza a la entidad.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que estos resultados reflejan condiciones reales para que más personas accedan a trabajos con estabilidad, seguridad social y prestaciones de ley, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

El gobierno estatal subrayó que esta tendencia positiva fortalece la competitividad de Baja California a nivel nacional, posicionándola como un referente en generación de empleo formal, atracción de inversiones y desarrollo económico.

Con estos indicadores, la entidad reafirma su papel clave en el crecimiento del país, impulsando un mercado laboral más sólido y con mayores oportunidades para la población trabajadora.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaMarina del PilarIMSSEmpleo formalTrabajadoresEconomía MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

La mujer fue interceptada por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo

Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Dicho sujeto es señalado como líder del grupo criminal La Barredora

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

El grupo se prepara para un reto de gran escala que genera expectativa por su impacto en el público

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Niñez y adolescentes no deben ser criminalizados: SPINNA rechaza iniciativa para aumentar penas y reducir edad penal

La iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional plantea consecuencias agravadas para adolescentes

Niñez y adolescentes no deben ser criminalizados: SPINNA rechaza iniciativa para aumentar penas y reducir edad penal

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio

El Sistema de Transporte Colectivo transporta diariamente alrededor de 5 millones de pasajeros; el sindicato de trabajadores de este medio de transporte mantiene un paro parcial de labores

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido?

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

¿Qué piensa Erika Buenfil? Nicolás, su hijo, compartió polémica foto con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

DEPORTES

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México

Corinthians aplasta al América Femenil y les propina goleada histórica