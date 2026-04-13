Baja California rebasa el millón de trabajadores afiliados al IMSS y destaca en empleo formal

Baja California se consolida como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en México, al superar el millón de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con información del gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda.

Según el reporte oficial, la entidad registró un crecimiento anual del 2.4% en empleo formal, posicionándose con la quinta tasa más alta a nivel nacional, lo que refleja un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades laborales.

Baja California supera el millón de empleos formales en 2026

Al cierre de marzo de 2026, Baja California alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 trabajadores asegurados ante el IMSS, consolidando una base laboral sólida y en crecimiento sostenido. Este logro coloca al estado entre las economías con mejor desempeño en materia de empleo formal en el país.

El avance también evidencia la fortaleza de la región fronteriza, considerada estratégica para el desarrollo económico nacional, gracias a su cercanía con mercados internacionales y su capacidad industrial.

Generación de empleo impulsa crecimiento económico

Durante el primer trimestre de 2026, se generaron 54 mil 526 nuevos empleos formales en Baja California, cifra que da cuenta del dinamismo económico que caracteriza a la entidad.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que estos resultados reflejan condiciones reales para que más personas accedan a trabajos con estabilidad, seguridad social y prestaciones de ley, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

El gobierno estatal subrayó que esta tendencia positiva fortalece la competitividad de Baja California a nivel nacional, posicionándola como un referente en generación de empleo formal, atracción de inversiones y desarrollo económico.

Con estos indicadores, la entidad reafirma su papel clave en el crecimiento del país, impulsando un mercado laboral más sólido y con mayores oportunidades para la población trabajadora.