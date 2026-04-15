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¿Papa o camote? El veredicto de los expertos en nutrición para quienes buscan bajar de peso sin pasar hambre

Especialistas en nutrición destacan diferencias en su contenido nutricional, valor calórico y capacidad para generar saciedad, elementos clave para quienes buscan una alimentación equilibrada

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Plano cenital de un bowl blanco con papas cocidas, algunas con zonas oscuras, sobre una mesa de madera clara. Se ven cubiertos y un paño de lino.
Especialistas en nutrición han analizado sus diferencias en cuanto a valor calórico, aporte de fibra y efecto en el control del apetito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Papa o camote? La pregunta surge entre quienes buscan bajar de peso sin sacrificar la sensación de saciedad, ya que estos dos tubérculos forman parte esencial de la alimentación en México y suelen estar presentes en platillos cotidianos.

Especialistas en nutrición han analizado sus diferencias en cuanto a valor calórico, aporte de fibra y efecto en el control del apetito, identificando ventajas y desventajas de cada uno para quienes buscan perder peso dentro de una dieta equilibrada.

Valor nutricional de la papa y el camote

De acuerdo con diversos especialistas, la papa es una fuente importante de energía, fibra, potasio y vitamina C. La nutrióloga Cristina Amaro señala que “la papa puede formar parte de una dieta saludable si se eligen preparaciones sencillas”, y subraya la importancia de consumirla con piel para aprovechar al máximo su contenido de fibra.

Por otra parte, el camote ofrece ventajas clave: aporta más fibra que la papa, contiene antioxidantes como el betacaroteno —precursor de la vitamina A— y presenta un perfil equilibrado de carbohidratos, proteínas y algunos lípidos.

Asimismo, la UNAM destaca que el camote, sobre todo el de pulpa morada, es considerado un excelente antioxidante y tiene potencial para ayudar en el control de la diabetes.

Ambos tubérculos han sido parte fundamental de la dieta tradicional mexicana. El camote, además, cuenta con variedades menos populares, como el blanco y el amarillo, que también tienen ventajas nutricionales.

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El camote de pulpa morada es considerado un excelente antioxidante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál aporta más saciedad con menos calorías?

La saciedad es un factor esencial para bajar de peso, ya que ayuda a reducir la ingesta calórica sin pasar hambre. De acuerdo con la nutrióloga Ángela Quintas, el camote aporta “más fibra y genera mayor sensación de saciedad”, aspecto clave para quienes luchan contra el apetito elevado.

La mayor cantidad de fibra en el camote y su menor índice glucémico ayudan a que la absorción de azúcares sea más lenta, manteniendo los niveles de energía estables y el apetito bajo control.

La papa también puede ofrecer saciedad, sobre todo si se consume hervida o al horno, evitando versiones fritas o ultraprocesadas. Los especialistas consultados recomiendan limitar las preparaciones ricas en grasas, ya que estas pueden duplicar o triplicar el valor calórico de estos tubérculos.

Ambos pueden introducirse en una dieta para bajar de peso. Sin embargo, es crucial controlar la cantidad y preferir métodos de cocción sencillos para mantener bajo el aporte de calorías.

Recomendaciones de nutriólogos para bajar de peso

Los expertos coinciden en algunos principios importantes para el consumo de estos tubérculos. Entre los principales consejos sugeridos están:

  • Preferir preparaciones hervidas, asadas o al vapor.
  • Usar la menor cantidad posible de aceites, mantequilla y salsas.
  • Consumir la piel cuando sea posible para aprovechar la fibra.
  • Servir porciones moderadas, evitando excesos.
  • Alternar entre papa y camote en las comidas.

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La saciedad es un factor esencial para bajar de peso, ya que ayuda a reducir la ingesta calórica sin pasar hambre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de expertos para incluir papa o camote en la dieta diaria

En la dieta mexicana la papa y el camote suelen aparecer en guisos, sopas y postres tradicionales. Los especialistas recomiendan preparar estos tubérculos al horno, hervidos o asados, y evitar platillos donde predominan las frituras y coberturas calóricas, como papas a la francesa, puré con mantequilla o camotes confitados.

De acuerdo con Women’s Health, el camote es especialmente versátil para recetas dulces, mientras que la papa se adapta a platillos sencillos y complejos.

La UNAM también resalta los usos del camote morado en harinas y bebidas fermentadas, ampliando su presencia en la cocina nacional.

Tanto la papa como el camote son cultivos tradicionales de México y son de fácil acceso. Incluirlos regularmente en la alimentación puede contribuir fibra, vitaminas y minerales, siempre que haya variedad y control de porciones.

Tarta de pera y camote morado -México- 11 diciembre
El camote es especialmente versátil para recetas dulces. (Gemini)

La elección entre papa y camote dependerá de las necesidades individuales, los gustos y la moderación en el plato. Mantener variedad y atención en las porciones permite disfrutar ambos alimentos en una dieta equilibrada y satisfactoria.

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