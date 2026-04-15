IMSS refuerza acciones contra la enfermedad de chagas con saneamiento básico y prevención comunitaria

Refuerza acciones contra la enfermedad de chagas (crédito Mauricio Dueñas/EFE y iStock)

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, conmemorado el 14 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificó sus acciones de prevención y control de este padecimiento, que afecta a miles de personas en diversas regiones del país y puede llegar a ser potencialmente mortal si no se atiende a tiempo.

La estrategia del IMSS se basa en medidas de saneamiento básico como la limpieza de patios, eliminación de objetos acumulados y reducción de posibles refugios de la llamada chinche besucona, insecto transmisor del parásito Trypanosoma cruzi, responsable de esta enfermedad.

De acuerdo con Víctor Rodolfo Tolentino Ángeles, analista coordinador de la División de Atención a Determinantes en Salud e Interculturalidad, este parásito puede invadir órganos vitales como el corazón, el colon y el esófago, causando daños graves en el miocardio y el sistema digestivo, lo que reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes.

El especialista explicó que, en su fase aguda, la enfermedad de Chagas puede presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ronchas en la piel, náuseas, diarrea, vómito, ganglios inflamados, dolor muscular e incluso dificultad para respirar. Sin embargo, uno de los principales riesgos es que entre el 70 y el 80 por ciento de las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas durante años, lo que dificulta su detección oportuna.

En su fase crónica, el padecimiento puede derivar en complicaciones severas como insuficiencia cardíaca, problemas en el bombeo de la sangre, dilatación del esófago o colon, así como trastornos en la vesícula biliar, condiciones que pueden poner en riesgo la vida.

IMSS realiza acciones básicas de prevención

EL IMSS pide a la población realizar acciones de prevención contra la enfermedad de chagas en el país (Gob. Edomex)

Para enfrentar esta problemática, el IMSS ha implementado acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) a través de la Organización Comunitaria para la Salud, dirigidas tanto a derechohabientes como a población en general. Estas incluyen la promoción del uso de mosquiteros, la aplicación de insecticidas domésticos y la adopción de buenas prácticas en la preparación y consumo de alimentos.

Además, el instituto pone a disposición de la ciudadanía la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS, así como diversos materiales informativos e infografías en línea sobre enfermedades transmitidas por vectores, es decir, aquellas que se propagan a través de organismos como insectos, arácnidos y caracoles.

Como parte de estos esfuerzos, durante 2025 las Voluntarias de Salud y Vecinos Voluntarios realizaron más de 24 mil talleres enfocados en la promoción de entornos saludables y la prevención de enfermedades asociadas al mal saneamiento. En estas actividades participaron más de 362 mil personas, lo que demuestra el alcance de las estrategias comunitarias.

De igual forma, los Promotores de Acción Comunitaria llevaron a cabo cerca de 4 mil intervenciones dirigidas a la identificación de riesgos en viviendas, detección de fauna nociva y fomento de prácticas para eliminar criaderos y refugios de vectores.

El IMSS destacó que este enfoque no solo busca informar, sino generar cambios reales en las condiciones ambientales y sociales que favorecen la transmisión de enfermedades como el Chagas. La participación activa de la comunidad es fundamental para lograr entornos más saludables y reducir la incidencia de este padecimiento.

El instituto reafirma su compromiso con la salud pública, apostando por la prevención como herramienta clave para combatir enfermedades que, como el chagas, pueden pasar desapercibidas durante años pero tener consecuencias graves en el largo plazo.