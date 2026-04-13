México

Asesinan a agente de Seguridad en Tijuana, Baja California

Como resultado del ataque una mujer fue herida

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Las primeras indagatorias indican que Citltlali fue llevada al hospital por sus compañeros. (imagen ilustrativa) Crédito: Seguridad Pública de Los Cabos
Las primeras indagatorias indican que Citltlali fue llevada al hospital por sus compañeros. (imagen ilustrativa) Crédito: Seguridad Pública de Los Cabos

Como resultado de un ataque armado fue asesinado Silvano Méndez Aguilar, quien se desempeñaba como efectivo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. Su fallecimiento es resultado de un ataque directo, además, una mujer resultó herida.

Reportes de medios locales refieren que la agresión en contra del uniformado fue realizada alrededor de las 11:00 horas del 12 de abril, particularmente en la colonia Guaycura.

Los responsables del ataque fueron identificados como dos masculinos que dispararon en contra del efectivo que estaba al interior de un establecimiento de la calle Comondú.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), condena el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Silvano Méndez Aguilar, quien falleciera este día en la ciudad de Tijuana”, indica la información oficial.

Silvano Méndez Aguilar
Silvano Méndez Aguilar fue asesinado (SSCBC)

De igual manera, la La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal lamentó lo ocurrido con el agente de seguridad.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, es parte de lo compartido por la institución en sus redes sociales.

Una mujer quedó herida

De igual manera, información compartida por Zeta Tijuana señala que el ataque en contra del uniformado también provocó que una mujer de aproximadamente 52 años de edad resultara herida, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital para que fuera atendida.

Luego del ataque en contra del agentes los agresores huyeron del sitio a pie. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas por el ataque en contra del elemento de seguridad.

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En otras acciones, dos personas que fueron privadas de su libertad fueron rescatadas por elementos de Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), además de que fue asegurado un domicilio al parecer usado para realizar actividades ilícitas.

rescatan a dos perosnas en BC
El sitio donde estaban las personas privadas de su libertad (SSCBC)

“El reporte indica que una denuncia permitió a elementos municipales que vigilaban la zona ubicar a una mujer quien manifestó que logró escapar de una casa ubicada en el fraccionamiento Portales, dónde la tenían privada de su libertad, junto a otra persona”, es parte del informe de las autoridades.

Debido a lo expresado por la mujer, los elementos de seguridad estatales acudieron al lugar referido y encontraron a un hombre que estaba amarrada de pies y manos, además de que tenía cinta tape de color gris en la boca y ojos.

“Se solicitaron refuerzos, por lo que se aproximaron más agentes estatales y de la Fiscalía General del Estado”, destaca la Secretaría de Seguridad estatal.

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