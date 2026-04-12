México

Qué tipo de salchicha es más saludable para las personas que viven con el padecimiento de hígado graso

El consumo de embutidos representa un desafío para quienes viven con esta afección medica

Guardar
Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El consumo de salchichas y otros embutidos representa un desafío para quienes viven con hígado graso.

Aunque los especialistas insisten en limitar o eliminar estos productos de la dieta, existen opciones menos perjudiciales para quienes no pueden prescindir de ellos. La recomendación central es optar por salchichas hechas con pechuga de pavo 100%, bajas en sodio y sin soya, ya que contienen más proteína y menos grasas saturadas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) evaluó diversas marcas en México y señala que las salchichas de pavo ahumadas sobresalen por la calidad de su carne y menor cantidad de grasa.

Según los especialistas consultados por la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, los embutidos industriales elevan los riesgos de inflamación y desarrollo de afecciones hepáticas graves como fibrosis o cirrosis.

Las grasas saturadas complican la recuperación hepática

Alimentos asados en parrilla, combinando salchichas con vegetales como zanahorias y betabel, una opción sabrosa y versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las grasas saturadas complican la recuperación hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas presentes en los embutidos, especialmente en las salchichas de cerdo y tipo Viena, demandan un esfuerzo adicional del hígado. Esta sobrecarga puede desencadenar inflamación crónica y acelerar el avance hacia complicaciones graves. Además, los procesos de curado y ahumado aumentan la cantidad de aditivos y conservadores, como nitritos y nitratos, que incrementan la toxicidad hepática.

El consumo de salchicha, jamón y chorizo es común en distintos platillos y horarios en México, desde el desayuno hasta cenas rápidas o botanas. Datos de la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos advierten que estos alimentos contribuyen a la acumulación de triglicéridos en las células hepáticas. La presencia de grasas saturadas y calorías densas dificulta la recuperación del órgano y agrava la esteatosis.

Las proteínas magras, la mejor alternativa

Especialistas en nutrición coinciden en que las proteínas magras como la pechuga de pollo o el pescado natural deben ser la primera elección para personas con hígado graso. Los embutidos, aun en sus versiones más “saludables”, suelen contener grandes cantidades de sodio y grasas LDL, lo que incrementa el riesgo cardiovascular, un problema ya frecuente en quienes padecen esteatosis hepática.

Las marcas recomendadas por la PROFECO destacan por ofrecer salchichas de pechuga de pavo, bajas en sodio y sin soya, ingredientes que elevan el contenido de agua y disminuyen la calidad nutricional. El etiquetado debe señalar que el producto está hecho de pechuga de pavo 100%, es bajo en sodio y está libre de grasas trans. En cambio, se deben evitar las salchichas de cerdo, tipo Viena y aquellas con alto contenido de agua o soya añadida.

Alimentos asados en parrilla, combinando salchichas con vegetales como zanahorias y betabel, una opción sabrosa y versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas en nutrición coinciden en que las proteínas magras como la pechuga de pollo o el pescado natural deben ser la primera elección para personas con hígado graso. Los embutidos, aun en sus versiones más “saludables” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos del consumo de embutidos en el hígado graso

Entre los efectos negativos del consumo frecuente de embutidos se encuentran el aumento de la resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, el alto contenido de sodio puede llevar a complicaciones cardiovasculares. Los aditivos como nitritos y nitratos, presentes en productos como jamón, salchicha y salami, se asocian con mayor toxicidad hepática y otros problemas de salud a largo plazo.

Los especialistas y asociaciones de pacientes señalan que modificar la dieta es clave para frenar la progresión del hígado graso. Limitar de manera estricta el consumo de embutidos y carnes frías favorece la función hepática, disminuye la inflamación y ayuda a prevenir complicaciones.

Medidas para proteger el hígado

La sustitución de embutidos por alternativas más saludables es fundamental para quienes buscan mejorar su salud hepática. Optar por pechuga de pollo, pescado o cortes magros de res, preparados sin demasiada grasa ni sal, facilita la recuperación del hígado. Adoptar una dieta baja en grasas saturadas y sodio ayuda a detener el avance de la enfermedad.

La relación entre el consumo de embutidos y el deterioro hepático está documentada en diversos estudios. La clave para quienes viven con hígado graso es la prevención: evitar carnes procesadas y mantener un plan alimenticio supervisado por un médico o nutriólogo. Consultar a un profesional antes de modificar la dieta es indispensable para el manejo adecuado de la enfermedad.

Temas Relacionados

SalchichasEmbutidosHígado grasoSaludNutriciónProfecopechuga de pavomexico-noticias

Más Noticias

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

El Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora continúa ubicando osamentas en la zona

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

¿Cuánto cuesta el gas LP? Estos son los precios del 12 al 18 de abril de 2026

Las nuevas tarifas semanales muestran variaciones entre estados y refuerzan la vigilancia para proteger el gasto doméstico

¿Cuánto cuesta el gas LP? Estos son los precios del 12 al 18 de abril de 2026

Récord histórico: las pensiones ya absorben 28% del gasto del gobierno en 2026

El gasto en pensiones contributivas alcanzó su nivel más alto en el primer bimestre de este año

Récord histórico: las pensiones ya absorben 28% del gasto del gobierno en 2026

Reloj checador será obligatorio: estas son las multas para empresas que no cumplan con la nueva ley

La reforma impone registro electrónico obligatorio y sanciones de hasta 590 mil pesos a empleadores que incumplan con la nueva ley

Reloj checador será obligatorio: estas son las multas para empresas que no cumplan con la nueva ley

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Un encuentro inesperado convirtió un viaje común en tendencia viral y desató euforia entre fans

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

Frenan envío a EEUU de familiares de Iván Archivaldo Guzmán: juez bloquea su extradición o expulsión

ENTRETENIMIENTO

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril

Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

¿Qué le pasó a Linet Puente? Cirugía de reducción de busto se extendió 7 horas por complicaciones

DEPORTES

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco

¡Bombazo en la Liga Mexicana de Beisbol! Ex campeón de Serie Mundial se convierte en nuevo refuerzo de los Toros de Tijuana

Revelan molestia en los jugadores de Cruz Azul por el servicio en el Estadio Banorte tras empatar con el América

Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

Dafne Quintero se despide de la Copa del Mundo de Tiro con Arco tras finalizar en la cuarta posición