Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

Imagen: Infobae México

En el panteón privado Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, no solo se ha convertido en un punto de interés para curiosos, sino que también ha generado controversia luego de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes del supuesto epitafio del narcotraficante.

En dicho escrito se exalta la figura del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que se describe como un “gran hombre” e, incluso, se incluye una frase atribuida al héroe revolucionario, Emiliano Zapata.

¿Qué dice el epitafio de El Mencho?

Supuesta imagen del epitafio de El Mencho. (X/@EnriqueEnVivo)

De acuerdo con imágenes que circulan en foros de Reddit y redes sociales, la lápida de mármol negro, ubicada bajo una carpa blanca y rodeada de abundantes arreglos florales, lleva grabado un retrato de “El Mencho” abrazando un gallo, símbolo personal que lo acompañó durante su vida criminal y que también dio paso a su segundo apodo: “El Señor de los Gallos”.

En dicho objeto está inscrito su verdadero nombre, Rubén Oseguera Cervantes, y los años 1966-2026, además se lee: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y sobre todo nuestro mejor amigo”.

A este mensaje se suma una frase célebre, atribuida a Emiliano Zapata y popularizada en diversos movimientos sociales: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

El epitafio concluye con una expresión de amor familiar: “¡Te amamos! Siempre estarás en nuestros corazones”.

Fotografía de la tumba de "El Mencho" a dos meses de su fallecimiento. (X/@EnriqueEnVivo)

El epitafio contrasta con el historial criminal de Oseguera Cervantes y la organización CJNG, vinculada por autoridades mexicanas y estadounidenses a múltiples hechos de violencia, incluyendo enfrentamientos armados, ejecuciones, reclutamiento forzado y operaciones de narcotráfico a gran escala.

Cabe subrayar que las imágenes que han sido compartidas en redes donde se muestra su epitafio coinciden con otras que anteriormente se han viralizado de la tumba del capo, aunque a más de dos meses el lugar donde están sus restos luce con menos arreglos florales.

Con el paso de las semanas, la tumba de “El Mencho” se ha convertido en un punto de interés para visitantes que acuden a observar, fotografiar o dejar ofrendas, en una dinámica asociada al llamado narcoturismo, donde espacios vinculados a figuras del crimen organizado atraen la curiosidad pública y generan flujo constante de personas en el lugar, tal como Jardines del Humaya lo es en Sinaloa.

El lugar mantiene un flujo constante de personas que acuden a observar y documentar el sitio.

Periodista afirma que vio fotos de El Mencho muerto

La muerte del líder del CJNG marcó el cierre de una de las persecuciones más intensas del crimen organizado en México. El operativo que culminó en la caída del capo ocurrió el 22 de febrero de 2026, en el Country Club de Tapalpa, Jalisco.

Según reconstrucciones del periodista Antonio Nieto, Oseguera Cervantes celebró una fiesta privada en compañía de familiares, operadores y personas de su círculo más cercano. En esos días, la presencia de una joven rubia, figura pública, resultó clave para que las autoridades confirmaran la ubicación exacta del líder criminal y lanzaran el operativo final.

La irrupción de fuerzas federales en el complejo derivó en un enfrentamiento armado. Oseguera Cervantes murió por múltiples impactos de arma de fuego, con lesiones fatales en el pecho, abdomen y extremidades. El acta de defunción número 3830, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México, certificó su fallecimiento a las 10:30 de la mañana.

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Semanas después, el periodista Antonio Nieto reveló detalles inéditos sobre el proceso de identificación y sobre el estado del cadáver de “El Mencho”.

Nieto contó que tuvo acceso a más de 25 fotografías forenses tomadas al cuerpo de Oseguera Cervantes. “Vi las fotos en total, por así decirlo, en 4K, del cuerpo del Mencho y sí coincide con las imágenes que todos conocíamos de él y la imagen que es aceptada por la DEA”, afirmó.

El periodista describió el cadáver del narco con cabello negro muy corto, barba de candado perfectamente delineada y teñida, boca abierta y ojos bien abiertos, con los dientes blanqueados y alineados. Además, el rostro mostraba el rictus de una muerte súbita. Nieto señaló también que en las imágenes se apreciaba un coágulo de sangre en la boca.

Peritos de la Fiscalía General de la República compararon nueve rasgos anatómicos del cuerpo con la imagen oficial de “El Mencho”, aceptada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Departamento de Justicia. Los puntos analizados incluyeron el espacio entre ojos, la altura de la región frontal, espacio nasolabial, tamaño de orejas, tipo y tamaño de ojos, anchura de nariz, altura de la región mentoniana y la región nasal.

Además, se realizó una confronta genética directa con muestras de ADN de su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

El Ejército dio seguimiento a El Mencho (Defensa)

Nieto también relató que las imágenes y los resultados del peritaje no fueron difundidos públicamente para evitar una provocación directa al entorno del CJNG. Sin embargo, los resultados y el expediente forense se compartieron oficialmente con autoridades estadounidenses, incluida la Casa Blanca.

Sobre el entorno en el que vivió sus últimos días, el periodista reveló que “El Mencho” cuidaba de manera obsesiva su imagen personal: se había sometido a un lifting facial, se había hecho injertos de barba y cabello, y utilizaba productos especiales para mantener su apariencia rejuvenecida. Nieto describió que el capo estaba en buena forma física y que, a pesar de sus enfermedades, se mantenía delgado y sin tatuajes visibles.