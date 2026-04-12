México

Máynez justifica voto a favor del Plan B ante críticas por unirse a Morena: “El problema es lo que votas, no con quién”

Distintos políticos han rechazado que el partido naranja se uniera al oficialismo para aprobar la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum

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Jorge Álvarez Máynez volvió a respaldar el voto de MC en cuanto a la reforma electoral. (Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos)
Jorge Álvarez Máynez volvió a respaldar el voto de MC en cuanto a la reforma electoral. (Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos)

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, volvió a defender la postura de su bancada en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que “el problema es lo que votas, no con quién”.

Máynez defiende unión con Morena en el Congreso

Ante la ola de críticas que ha generado la decisión del partido emecista, Máynez recordó que a su consideración “está bien” haberse unido a Morena para aprobar iniciativas clave, como:

  • Aprobación de programas sociales
  • Ley silla
  • Vacaciones dignas
  • Reducir el despilfarro del Senado y Congresos locales

Cabe destacar que tras el voto que le dio el triunfo a Morena para aprobar el Plan B, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, ha arremetido en contra de MC, en este contexto, el emecista reprochó que el partido tricolor haya arropado mantener el fuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco:

El PRI votó con Morena el fuero a Cuauhtémoc Blanco, Prisión Sin Juicio y la militarización”.

MC insiste en el desafuero de Blanco

En el marco del 8 de marzo, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ivonne Ortega difundió en redes sociales un spot en el que cuestionó el fuero de Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, y exigió avances en el proceso judicial abierto en su contra por presunto abuso sexual.

Ivonne Ortega cuestionó que Cuauhtémoc Blanco siga con fuero pese a denuncia de presunta violencia sexual. (Crédito: X/@IvonneOP)

La controversia sobre las acusaciones de violencia sexual dirigidas al exfutbolista volvió así al centro del debate público.

Ivonne Ortega, diputada federal de MC, publicó en su cuenta oficial un video de 49 segundos en el que abordó de manera directa el caso de Cuauhtémoc Blanco y la protección que le otorga el fuero legislativo.

La legisladora destacó lo siguiente:

  • Cuando salió la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco pedí su desafuero. No quisieron.
  • Ahora, ¿que nos digan que el proceso sigue? ¿Dónde está? ¿En qué va? ¿Por qué sigue con fuero?
  • Presentamos un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que nos pueda responder estas preguntas y no se le dé carpetazo a un caso de un presunto abuso cometido por un diputado con fuero.
  • Si dicen que nadie está por encima de la ley, que lo demuestren.
  • Si dicen que la ley aplica igual para todas y todos, que lo demuestren. Demuéstrenlo con hechos. No encubran al violentador.
  • La justicia no puede depender del cargo que se ocupa.

La legisladora subrayó la urgencia de que se esclarezca el estado del proceso contra Cuauhtémoc Blanco y remarcó la necesidad de obtener respuestas claras por parte de la Fiscalía de Morelos.

En un intento por defenderse, el exfutbolista volvió a comentar que impulsaría una ley para defender a los hombres de supuestas denuncias falsas y agregó que consideraría tomar medidas ante los señalamientos de Movimiento Ciudadano.

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