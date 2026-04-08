México

Tras una larga batalla con PRI, PAN, MC y PT, el Plan B de la reforma electoral es aprobado en la Cámara de Diputados

Las bancadas de oposición criticaron el dictamen enviado por Sheinbaum, el cual presentaba errores como la eliminación de la paridad de género

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El Plan B de la reforma electoral fue votado en la Cámara de Diputados este 8 de abril de 2026. (Imagen: Jesús Aviles)
El Plan B de la reforma electoral fue votado en la Cámara de Diputados este 8 de abril de 2026. (Imagen: Jesús Aviles)

Tras meses llenos de debates por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral, este 8 de abril de 2026, fue votado el dictamen conocido como “Plan B” en la Cámara de Diputados, donde con 377 votos a favor, 102 en contra y 0 en abstención, la iniciativa fue aprobada en lo general por mayoría calificada.

El debate se encendió en San Lázaro

Durante el debate, diputados de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), recriminaron a Morena y los partidos de alianza, PT y PVEM, no haber incluido las sanciones a políticos, candidatos y partidos, cuando el financiamiento provenga del crimen organizado o haya vínculos con grupos del narcotráfico.

También destacaron la violencia de género política aplicada en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, tras algunos altercados en los últimos meses con personajes políticos del partido oficialista.

Los ánimos se encendieron en el Pleno de San Lázaro, por lo que Leonel Godoy, a quien Quiroz ha señalado como presunto responsable por el asesinato de Carlos Manzo, aseguró que no le encontrarán nada, aún con investigaciones de por medio.

Aprobaron dictamen sin revocación de mandato

El dictamen reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución y adiciona un párrafo al artículo 134. Este proyecto enviado por Sheinbaum fue enviado a la Cámara Baja sin el tema de la revocación de mandato, un punto que mostró una mayor grieta entre Morena y el Partido del Trabajo.

En lo local, el ayuntamiento se integrará con:

  • Presidencia municipal
  • Una sindicatura
  • Hasta quince regidurías

Todo bajo los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder municipal.

Regulan presupuesto a congresos locales

Se ordena que las constituciones estatales deben fijar un tope: el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá rebasar el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad. Además, las leyes deberán:

  • Garantizar paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales
  • Prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados locales

Sobre salarios y prestaciones, el dictamen señala que las remuneraciones de cargos electorales y administrativos no podrán superar el límite marcado en el artículo 127 constitucional.

También se prohíbe que adquieran con recursos públicos:

  • Seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas
  • Seguros de separación individualizados
  • Cajas de ahorro especiales
  • Regímenes especiales de retiro
  • Otras prestaciones no previstas en la ley o contratos aplicables

Ponen límites para armonizar leyes

Los artículos transitorios obligan al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a armonizar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026.

A partir del siguiente ejercicio fiscal tras la entrada en vigor del decreto, el presupuesto del Senado tendrá ajustes progresivos durante cuatro años, sin afectar derechos laborales del personal.

Los ahorros o economías generados por las reducciones en los presupuestos de las legislaturas locales y ayuntamientos quedarán en la hacienda pública municipal. Los recursos excedentes deberán usarse en infraestructura pública.

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