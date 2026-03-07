Diputada de MC cuestiona fuero de Cuauhtémoc Blanco en spot: el exfutbolista le responde, “No me molesta que me digan violentador”

Ivonne Ortega cuestionó que Cuauhtémoc Blanco siga con fuero pese a denuncia de presunta violencia sexual. (Crédito: X/@IvonneOP)

La controversia por las acusaciones de violencia sexual contra Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, volvió al centro del debate público en el marco del 8 de marzo, luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, difundió un spot en redes sociales. En el video, la legisladora cuestionó el fuero del exfutbolista y exigió avances en el proceso judicial abierto por presunto abuso sexual.

El exfutbolista no se quedó atrás y este viernes respondió públicamente, afirmando que no le afecta ser señalado como violentador y asegurando que tomará acciones legales en contra del partido naranja.

Exigencia de respuestas sobre el fuero y proceso judicial

Ivonne Ortega, diputada federal de MC, publicó un video de 49 segundos en su cuenta oficial el 5 de marzo, en la grabación se refirió directamente al caso de Cuauhtémoc Blanco y la protección que le otorga el fuero legislativo:

Cuando salió la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco pedí su desafuero. No quisieron.

Ahora, ¿que nos digan que el proceso sigue? ¿Dónde está? ¿En qué va? ¿Por qué sigue con fuero?

Presentamos un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que nos pueda responder estas preguntas y no se le dé carpetazo a un caso de un presunto abuso cometido por un diputado con fuero.

Si dicen que nadie está por encima de la ley, que lo demuestren .

Si dicen que la ley aplica igual para todas y todos, que lo demuestren. Demuéstrenlo con hechos. No encubran al violentador .

La justicia no puede depender del cargo que se ocupa.

La legisladora enfatizó la necesidad de respuestas claras por parte de la Fiscalía de Morelos y la urgencia de que se esclarezca el estado del proceso contra Blanco.

“No me molesta que me digan violentador”

El exfutbolista del América se dijo acostumbrado a que le llamen "violentador", luego de que diputada de MC recordara que sigue con fuero pese a denuncia por violencia sexual. (Crédito: Cámara de Diputados)

Durante una entrevista con medios en el Mundialito Legislativo, celebrada el 6 de marzo, Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre el avance de la investigación por presunta violencia sexual. El diputado aseguró que no ha recibido nuevas notificaciones por parte de la Fiscalía de Morelos y sostuvo que el caso se encuentra estancado.

“Estoy tranquilo. Aquí estoy dando la cara y grabo ese video. Por eso, ahora que salga este tema, quiero presentar una iniciativa para que hombres que han padecido lo mismo que yo denuncien”, declaró el legislador.

Al ser interrogado sobre las críticas de diputadas que mantienen vigente el tema, Blanco respondió: “Nada. Que tienen su argumento. Ojalá y cuando salga todo esto, tengan el valor, así como me han atacado, que lo tengan ellos”.

Sobre el señalamiento de ser un “violentador”, el exfutbolista respondió: “No, no me molesta. Estoy acostumbrado. En el fútbol igual, mucha gente me criticaba. Estoy muy tranquilo. Cuando estás tranquilo, tienes paz. No me importa lo que digan”.

Fiscalía de Morelos sin mayor avance en caso Cuauhtémoc

Aunque no se encontró registrado en el orden de oradores, el diputado acudió a la tribuna para brindar un mensaje sobre su proceso de desafuero. En el espacio se mostró "dispuesto a ir a la Fiscalía" (Youtube/Cámara de Diputados)

Desde el inicio de la LXVI Legislatura en 2024 el nombramiento de Cuauhtémoc Blanco mediante “representación proporcional” en la Cámara de Diputados se vio como una decisión que buscaba encubrir al exfutbolista, debido a diversos señalamientos de corrupción en su gestión como gobernador de Morelos, entre 2018 y 2024.

A lo anterior, se le sumó la denuncia de su media hermana, Nidia Fabiola “N”, quien inicio acciones penales ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos por violación en grado de tentativa, el crimen habría ocurrido en 2023 cuando él aún era gobernador del estado morelense y ella trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

En la sesión del marzo de 2025, las diputadas “feministas” de Morena arroparon desde la tribuna a su compañero de bancada, Cuauhtémoc Blanco, quien fue apoyado con un “¡No estás solo!”, mientras el hacía uso del micrófono en San Lázaro para “defenderse”.

Entre los puntos clave del contexto reciente:

El fuero legislativo ha impedido el avance de la investigación judicial.

Diversas legisladoras y organizaciones han demandado que el caso no sea archivado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos no ha emitido nuevas notificaciones en el último año y medio.

La utilización de la imagen de Blanco por parte de Movimiento Ciudadano abrió también un frente legal, luego de que el diputado anunció acciones por presunto “daño a su imagen”.