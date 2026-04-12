México

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Los hechos ocurrieron en dos municipios de la entidad

Guardar
Ataque a balazos en Baja California deja un muerto
Al sitio acudieron agentes de seguridad (Facebook/Border Zoom)

En menos de 24 horas se registraron tres ataques armados en el estado de Baja California, los cuales dejaron como saldo cinco personas muertas y seis heridas.

De acuerdo con reportes, dos balaceras ocurrieron durante la noche del sábado 11 de abril, mientras que otro hecho violento ocurrió en la madrugada de este domingo en tres municipios de la entidad.

Una de las agresiones se registró en el restaurante “Mariscos Chochos”, ubicado en la ciudad de Tijuana, el cual dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas.

La balacera se registró durante la noche del sábado, poco después de las 21:00 horas, cuando varias detonaciones de arma de fuego alarmaron a quienes se encontraban en la zona. Al ingresar al local, los elementos de seguridad hallaron a varias personas tiradas en el piso, lo que motivó la intervención inmediata de la Cruz Roja y autoridades de la fiscalía.

El saldo de la agresión armada fue de tres personas fallecidas, cuyos cuerpos yacían al interior del comercio. Ninguna de las víctimas mortales ha sido identificada hasta el momento. Las descripciones proporcionadas por las autoridades detallan las prendas de cada uno, pero no se dispone aún de nombres o datos personales.

Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM

Otros tres hombres resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica urgente. Estos fueron identificados como Sergio López Ortega, de 34 años; Daniel Alejandro Pérez García, de 32, y Jesús Eduardo Castro Soto, de 19, de acuerdo con el Semanario Zeta.

Testigos del ataque relataron a las autoridades que los agresores escaparon en una camioneta color gris inmediatamente después de disparar contra los presentes. En el lugar del crimen, las autoridades localizaron casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y .223, lo que confirma el uso de armas de alto poder.

Atacan a personas al salir de un Palenque en Tijuana

Otro hecho violento se registró la noche del sábado en la colonia Cuesta Blanca en la ciudad de Tijuana, cuando finalizaba un palenque.

De acuerdo con el Semanario Zeta, fue alrededor de las 23:00 horas que se reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una movilización policiaca.

Presunto feminicidio en Cancún
Imagen ilustrativa. (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron dos hombres muertos y una mujer de 30 años lesionada, quien relató que se encontraban a bordo de un vehículo sedán Hyundai blanco cuando una camioneta color guinda los interceptó, y de ella descendieron dos sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho.

Un tercer hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Del Sol en Ensenada, en un domicilio donde se realizaba una fiesta infantil.

Reportes de medios locales refieren que dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio, cuando varios de los asistentes se encontraban afuera del lugar. Los agresores abrieron fuego en contra de los invitados, lo que dejó como saldo un hombre y un adolescente de 17 años de edad heridos.

Localizan a menor de edad sustraído por su madre durante ataque armado

La noche de este sábado 11 de abril fue detenida Selina “N”, madre del menor de edad que fue sustraído de su hogar en Mexicali la noche del viernes durante un conflicto familiar.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Padre de la Patria de la colonia Hidalgo, donde la mujer arribó junto a otros sujetos no identificados para sustraer al menor de edad.

Un video captó el momento en el que Selina “N” y el grupo con el que arribó comenzaron a discutir con la familia del que era su expareja, lo que provocó que uno de ellos resultara lesionado por arma de fuego.

Alerta Amber menor sustraído en Baja California
Foto: FGE

Ante los hechos, la madre huyó con el menor de edad, por lo que la Fiscalía General del Estado de Baja California activó una Alerta Amber para dar con su ubicación.

A poco más de 24 horas de los hechos, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) informaron la detención de la madre del menor de edad como parte del intercambio de información con autoridades de los Estados Unidos, así como la localización del niño.

Temas Relacionados

TijuanaBaja CaliforniaAtaque armadobalaceraNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lo que no sabes de las pepitas de calabaza: el snack mexicano que protege el corazón y refuerza defensas

Estas semillas destacan por su riqueza nutricional y su impacto positivo en funciones clave del organismo

Lo que no sabes de las pepitas de calabaza: el snack mexicano que protege el corazón y refuerza defensas

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Qué hacer si no recibí la visitia domiciliaria para realizar el registro?

Además del apoyo económico, el programa brinda otros beneficios como acceso prioritario a servicios de salud y educación

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Qué hacer si no recibí la visitia domiciliaria para realizar el registro?

¿Por qué es histórico el regreso del lobo mexicano a Durango? Esto dicen las autoridades

La caza del lobo mexicano causó un grave desequilibrio ambiental al eliminar un depredador clave y modificar el ecosistema regional

¿Por qué es histórico el regreso del lobo mexicano a Durango? Esto dicen las autoridades

Colectivos en Jalisco piden remoción de funcionaria de Tequila por presuntas omisiones en casos de desaparecidos

Familias de personas ausentes y organismos civiles acusan falta de atención y bloqueo de información en carpetas de investigación activas en la región

Colectivos en Jalisco piden remoción de funcionaria de Tequila por presuntas omisiones en casos de desaparecidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio

Fer de la Mora niega rumor de infidelidad con Salvador Zerboni tras ruptura con Potro: “Todo fue mentira”

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla