Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Al sitio acudieron agentes de seguridad (Facebook/Border Zoom)

En menos de 24 horas se registraron tres ataques armados en el estado de Baja California, los cuales dejaron como saldo cinco personas muertas y seis heridas.

De acuerdo con reportes, dos balaceras ocurrieron durante la noche del sábado 11 de abril, mientras que otro hecho violento ocurrió en la madrugada de este domingo en tres municipios de la entidad.

Una de las agresiones se registró en el restaurante “Mariscos Chochos”, ubicado en la ciudad de Tijuana, el cual dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas.

La balacera se registró durante la noche del sábado, poco después de las 21:00 horas, cuando varias detonaciones de arma de fuego alarmaron a quienes se encontraban en la zona. Al ingresar al local, los elementos de seguridad hallaron a varias personas tiradas en el piso, lo que motivó la intervención inmediata de la Cruz Roja y autoridades de la fiscalía.

El saldo de la agresión armada fue de tres personas fallecidas, cuyos cuerpos yacían al interior del comercio. Ninguna de las víctimas mortales ha sido identificada hasta el momento. Las descripciones proporcionadas por las autoridades detallan las prendas de cada uno, pero no se dispone aún de nombres o datos personales.

Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM

Otros tres hombres resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica urgente. Estos fueron identificados como Sergio López Ortega, de 34 años; Daniel Alejandro Pérez García, de 32, y Jesús Eduardo Castro Soto, de 19, de acuerdo con el Semanario Zeta.

Testigos del ataque relataron a las autoridades que los agresores escaparon en una camioneta color gris inmediatamente después de disparar contra los presentes. En el lugar del crimen, las autoridades localizaron casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y .223, lo que confirma el uso de armas de alto poder.

Atacan a personas al salir de un Palenque en Tijuana

Otro hecho violento se registró la noche del sábado en la colonia Cuesta Blanca en la ciudad de Tijuana, cuando finalizaba un palenque.

De acuerdo con el Semanario Zeta, fue alrededor de las 23:00 horas que se reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una movilización policiaca.

Imagen ilustrativa. (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron dos hombres muertos y una mujer de 30 años lesionada, quien relató que se encontraban a bordo de un vehículo sedán Hyundai blanco cuando una camioneta color guinda los interceptó, y de ella descendieron dos sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho.

Un tercer hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Del Sol en Ensenada, en un domicilio donde se realizaba una fiesta infantil.

Reportes de medios locales refieren que dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio, cuando varios de los asistentes se encontraban afuera del lugar. Los agresores abrieron fuego en contra de los invitados, lo que dejó como saldo un hombre y un adolescente de 17 años de edad heridos.

Localizan a menor de edad sustraído por su madre durante ataque armado

La noche de este sábado 11 de abril fue detenida Selina “N”, madre del menor de edad que fue sustraído de su hogar en Mexicali la noche del viernes durante un conflicto familiar.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Padre de la Patria de la colonia Hidalgo, donde la mujer arribó junto a otros sujetos no identificados para sustraer al menor de edad.

Un video captó el momento en el que Selina “N” y el grupo con el que arribó comenzaron a discutir con la familia del que era su expareja, lo que provocó que uno de ellos resultara lesionado por arma de fuego.

Foto: FGE

Ante los hechos, la madre huyó con el menor de edad, por lo que la Fiscalía General del Estado de Baja California activó una Alerta Amber para dar con su ubicación.

A poco más de 24 horas de los hechos, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) informaron la detención de la madre del menor de edad como parte del intercambio de información con autoridades de los Estados Unidos, así como la localización del niño.