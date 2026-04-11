Incendio forestal en Michoacán, suman 140 en lo que va de 2026

Recientemente se registró un incendio en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, el cual afectó más de mil 28 hectáreas. (Gobierno de Michoacán)

El estado de Michoacán ocupa el quinto lugar entre las entidades con más incendios forestales registrados. De acuerdo al Concentrado Nacional de Incendios Forestales, Michoacán ha registrado, hasta la fecha, 140 incendios en zonas verdes. El estado se encuentra por debajo de Puebla, que ha registrado 143, Ciudad de México con 266, Jalisco con 269 y Estado de México que suma 362 reportes.

Los incendios en Michoacán han afectado una superficie de mil 620 hectáreas de áreas verdes, lo que representa un impacto significativo para el entorno natural y la biodiversidad local. El daño ocasionado por estos siniestros ha alcanzado tanto zonas forestales como pastizales y áreas de vegetación secundaria, lo que incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas y dificulta los procesos de recuperación.

Entre las Áreas Naturales Protegidas más impactadas, destaca la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, un sitio fundamental para la conservación de esta especie emblemática, así como la zona de Tzitzio y el Cerro del Estribo Grande, en Pátzcuaro.

La temporada de incendios forestales en Michoacán coincide con los periodos de mayor sequía y elevadas temperaturas, condiciones que favorecen la propagación del fuego y dificultan las tareas de control. Además, prácticas como la quema agrícola y la expansión de la frontera urbana contribuyen al incremento de estos eventos, lo que subraya la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y educación ambiental en todo el estado.

Fotografía de archivo de un incendio forestal en el cerro Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, estado Chiapas (México). EFE/Carlos López

Incendio registrado en Michoacán es controlado completamente

Recientemente se registró un incendio en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, el cual afectó más de mil 28 hectáreas y, según el último reporte del gobierno estatal, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán informó que está controlado al cien por ciento y liquidado al 90.

El combate del siniestro requirió la intervención de 336 elementos especializados, incluidas brigadas de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Forestal de Michoacán, Protección Civil estatal y municipal, Guardia Civil, Seguridad Pública Municipal, ejidatarios y voluntarios, según confirmó la Secretaría del Medio Ambiente.

Además, un helicóptero con helibalde del Gobierno de Michoacán realizó 9 descargas de agua para frenar el avance del fuego en áreas de difícil acceso. Las áreas más afectadas fueron La Cebadilla, La Rivera y Tepenahua.

¿Por qué se ocasionó el incendio?

La Comisión Forestal de Michoacán atribuye la rápida propagación de las llamas a las altas temperaturas y fuertes vientos registrados en la región.

Actualmente, el incendio principal está controlado, sin embargo, aún persisten algunos remanentes en La Rivera y Tepenahua, aunque casi extinguidos por el trabajo de más de 150 brigadistas y 50 voluntario.

Una vez que logre controlarse completamente todas las zonas, brigadas realizarán recorridos de supervisión para identificar posibles focos activos que pudieran provocar rebrotes, informó la Secretaría del Medio Ambiente.