Incendios en Dos Bocas: reubicarán a alumnos de escuelas cercanas, Secretaría de Educación señala a Pemex como responsable

“Es una decisión de la empresa de Petróleos Mexicanos, que se tiene que hacer responsable” comentó ante medios de comunicación.

Ante los recientes incendios ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, la secretaria de Educación del estado, Patricia Iparrea, informó que ya se está trabajando en la reubicación de los alumnos que asisten a las escuelas cercanas, sin embargo, resaltó que es responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Es una decisión de la empresa de Petróleos Mexicanos, que se tiene que hacer responsable. Estamos en pláticas, ellos son los que tienen el contacto de las indicaciones que la señora presidenta ha dado”, comentó ante medios de comunicación.

Agregó que el gobierno municipal y su administración están realizando ya las actividades pertinentes para llevar acabo estos traslados. No obstante, recordó que es decisión de las madres y padres de familia reubicar a los alumnos. “Nosotros tenemos espacios cerca de las escuelas, tanto para el norte como para el sur para integrar a todos los niños, ya esa es decisión de los padres familia”, puntualizó.

Reubicación de alumnos tras incendio en Dos Bocas, petición de los padres

Los dos últimos incendios registrados en menos de un mes, encendió las alertas sobre los riesgos que enfrenta la población que habita al rededor.

Una de las principales preocupaciones es sobre la cercanía que tienen dos escuelas a estas instalaciones petroleras. Se trata del jardín de niños “Agustín Melgar” y la Escuela Primaria Rural “Abías Domínguez Alejandro”.

Segundo incendio en menos de un mes en la Refinería Olmeca en Dos Bocas. Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.

Luego de que el 17 de marzo se registrara un incendio que dejó como saldo a cinco personas fallecidas, madres y padres de familia exigieron que las escuelas sean reubicadas para evitar que los alumnos corran riesgos.

Durante una de sus conferencias de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se revisara la ubicación de las escuelas a petición de los padres de familia, no obstante, aseguró que no corren ningún riesgo.

“En el caso de la escuela, se hicieron mediciones especializadas en la atmósfera para ver si había afectaciones a los niños; no se encontraron, pero aún así yo le pedí a Pemex que encontraran un predio para reubicar la escuela porque es una solicitud de padres y madres de familia, que quede cerca porque ellos viven en la zona”, dijo la mandataria.

Semanas después se dio a conocer que se donó al ayuntamiento un predio destinado para reubicar a las escuelas que puedan correr algún riesgo, el cual, según las declaraciones de la secretaria de educación, será responsabilidad de Pemex acondicionar.

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Madres y padres de familia reportan afectaciones en el aire luego de los incendios

Los padres de los alumnos que asisten a la Escuela Primaria “Abias Domínguez Alejandro” manifestaron su preocupación por los contaminantes que puedan encontrarse en el aire luego de los últimos incidentes registrados.

Han reportado —desde mucho antes de que ocurrieran estos accidentes— que en el ambiente se respiraba un olor a químicos e hidrocarburos, lo que ha ocasionado alergias, ojos llorosos o escurrimiento nasal.

De ahí su exigencia para que se reubicara a los alumnos en una zona menos cercana a las instalaciones petroleras. No obstante, a pesar de que se sabe que ya se está trabajando en estas acciones, los padres han reportado poca información al respecto.