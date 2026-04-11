México

Incendios en Dos Bocas: reubicarán a alumnos de escuelas cercanas, Secretaría de Educación señala a Pemex como responsable

Los padres y madres de familia exigieron la reubicación de las escuelas por considerar riesgoso encontrarse tan cerca de las instalaciones petroleras

Guardar
“Es una decisión de la empresa de Petróleos Mexicanos, que se tiene que hacer responsable” comentó ante medios de comunicación.
“Es una decisión de la empresa de Petróleos Mexicanos, que se tiene que hacer responsable” comentó ante medios de comunicación.

Ante los recientes incendios ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, la secretaria de Educación del estado, Patricia Iparrea, informó que ya se está trabajando en la reubicación de los alumnos que asisten a las escuelas cercanas, sin embargo, resaltó que es responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Es una decisión de la empresa de Petróleos Mexicanos, que se tiene que hacer responsable. Estamos en pláticas, ellos son los que tienen el contacto de las indicaciones que la señora presidenta ha dado”, comentó ante medios de comunicación.

Agregó que el gobierno municipal y su administración están realizando ya las actividades pertinentes para llevar acabo estos traslados. No obstante, recordó que es decisión de las madres y padres de familia reubicar a los alumnos. “Nosotros tenemos espacios cerca de las escuelas, tanto para el norte como para el sur para integrar a todos los niños, ya esa es decisión de los padres familia”, puntualizó.

Reubicación de alumnos tras incendio en Dos Bocas, petición de los padres

Los dos últimos incendios registrados en menos de un mes, encendió las alertas sobre los riesgos que enfrenta la población que habita al rededor.

Una de las principales preocupaciones es sobre la cercanía que tienen dos escuelas a estas instalaciones petroleras. Se trata del jardín de niños “Agustín Melgar” y la Escuela Primaria Rural “Abías Domínguez Alejandro”.

Segundo incendio en menos de un mes en la Refinería Olmeca en Dos Bocas. Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.
Segundo incendio en menos de un mes en la Refinería Olmeca en Dos Bocas. Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.

Luego de que el 17 de marzo se registrara un incendio que dejó como saldo a cinco personas fallecidas, madres y padres de familia exigieron que las escuelas sean reubicadas para evitar que los alumnos corran riesgos.

Durante una de sus conferencias de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se revisara la ubicación de las escuelas a petición de los padres de familia, no obstante, aseguró que no corren ningún riesgo.

“En el caso de la escuela, se hicieron mediciones especializadas en la atmósfera para ver si había afectaciones a los niños; no se encontraron, pero aún así yo le pedí a Pemex que encontraran un predio para reubicar la escuela porque es una solicitud de padres y madres de familia, que quede cerca porque ellos viven en la zona”, dijo la mandataria.

Semanas después se dio a conocer que se donó al ayuntamiento un predio destinado para reubicar a las escuelas que puedan correr algún riesgo, el cual, según las declaraciones de la secretaria de educación, será responsabilidad de Pemex acondicionar.

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE
17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Madres y padres de familia reportan afectaciones en el aire luego de los incendios

Los padres de los alumnos que asisten a la Escuela Primaria “Abias Domínguez Alejandro” manifestaron su preocupación por los contaminantes que puedan encontrarse en el aire luego de los últimos incidentes registrados.

Han reportado —desde mucho antes de que ocurrieran estos accidentes— que en el ambiente se respiraba un olor a químicos e hidrocarburos, lo que ha ocasionado alergias, ojos llorosos o escurrimiento nasal.

De ahí su exigencia para que se reubicara a los alumnos en una zona menos cercana a las instalaciones petroleras. No obstante, a pesar de que se sabe que ya se está trabajando en estas acciones, los padres han reportado poca información al respecto.

Temas Relacionados

Refinería Dos BocasPemexTabascoClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Artesanos del balón llegan al Senado: la iniciativa cultural de Beatriz Mojica

La senadora impulsa la visibilización de productores de Guerrero y propone fortalecer la economía cultural rumbo al Mundial 2026

Artesanos del balón llegan al Senado: la iniciativa cultural de Beatriz Mojica

Baja estímulo a gasolinas y diésel del 13 al 17 de abril: esto pagarán los automovilistas

El gobierno reduce el apoyo al IEPS en combustibles

Baja estímulo a gasolinas y diésel del 13 al 17 de abril: esto pagarán los automovilistas

México es electo a cuatro órganos clave del ECOSOC en la ONU: estos son y qué implican

Los resultados obtenidos representaron un reconocimiento a las aportaciones del país en la agenda multilateral y reflejaron la confianza de los Estados miembros

México es electo a cuatro órganos clave del ECOSOC en la ONU: estos son y qué implican

Artículo 19 muestra violencia contra periodistas en México en cortometraje: “Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”

En los últimos seis años, 176 periodistas han sido asesinados en el país y 31 continúan desaparecidos

Artículo 19 muestra violencia contra periodistas en México en cortometraje: “Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ingresaron a la comandancia y detuvieron a seis policías municipales, quienes se mantienen bajo investigación por delitos contra la salud y presunta corrupción

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

A un año del hallazgo, autoridades y colectivos regresan al Rancho Izaguirre por nuevos indicios

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Asesinato de estudiante de la FES Cuautitlán fue ataque directo y no un robo, afirma alcalde de Cuautitlán Izcalli

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Julio Preciado admite que su neumonía fue consecuencia de un suero que se aplicó: “Mi culpa”

Nodal se deslinda del parecido entre modelo de ‘Un vals’ con Cazzu y Ángela: “Mi voz es lo que queda”

Pablo Lyle será respaldado por Juan Osorio para regresar a las telenovelas cuando quede en libertad

Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ viene a México y a ‘Venga la Alegría’: fecha y horario

DEPORTES

Reportero se roba el show tras caída de la transmisión en Puebla vs León: “Le voy a quitar la chamba a Martinoli”

Reportero se roba el show tras caída de la transmisión en Puebla vs León: “Le voy a quitar la chamba a Martinoli”

El día que Cruz Azul se quitó la paternidad del América… ¡Después de siete años de pesadilla!

Selección Mexicana Femenil golea a Islas Vírgenes en partido clasificatorio para el Mundial Brasil 2027

Gilberto Mora tras su regreso con Xolos: “Espero seguir sumando minutos”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Torneo de Clausura 2026