Brugada arranca Campaña de Combate a Incendios Forestales en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó el arranque de la Campaña a Incendios Forestales en la capital del país. Foto: X/@G_RamosSotelo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, arrancó la Campaña de Combate de Incendios Forestales 2026 con la participación de cerca de 4 mil elementos destinados a la atención inmediata de siniestros en áreas verdes y suelo de conservación.

Según información del Gobierno de la Ciudad de México, la mandataria capitalina anunció una nueva estrategia que liderará personalmente, involucrando a todas las fuerzas del gobierno local, dependencias y alcaldías.

La morenista detalló que este año el combate a los incendios forestales en suelo de conservación tendrá un enfoque distinto, convocando a todas las instancias gubernamentales y de participación ciudadana.

El objetivo, afirmó Brugada Molina, será dividir el territorio y retirar la maleza —principal combustible de los incendios— en la época posterior a las lluvias.

La mandataria enfatizó: “Nadie del Gobierno de la ciudad se tiene que echar para atrás para hacer este trabajo. Es un tema muy difícil, muy comprometido, pero voy a encabezar esa tarea para ir a prevenir todo lo que implica evitar incendios”.

Acompañada de diferentes funcionarios locales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó esta campaña. Video: @ClaraBrugadaM.

La estrategia contempla la integración de alcaldías, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias, asegurando un trabajo conjunto para la reducción de riesgos.

Datos clave de la Campaña de Combate a Incendios Forestales en la CDMX este 2026

La Ciudad de México cuenta con 2 mil 370 brigadistas y mil 600 bomberos dedicados a combatir incendios en zonas de conservación, lo que suma un total de 4 mil combatientes activos.

El suelo de conservación representa el 60 por ciento del territorio capitalino, equivalente a 88 mil hectáreas bajo resguardo.

La Ciudad de México cuenta con 2 mil 370 brigadistas y mil 600 bomberos dedicados a combatir incendios en zonas de conservación, lo que suma un total de 4 mil combatientes activos. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

En lo que va de 2026 se han atendido 107 incendios forestales, 68 conatos y 25 incendios en áreas naturales protegidas, con una afectación de 40 hectáreas.

La meta para este año es reducir en un 10% las afectaciones por incendios forestales respecto a 2025, cuando ya se reportó una baja en comparación con el año anterior.

Enfoque territorial y equipamiento de la Campaña de Combate a Incendios Forestales en la CDMX

Las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta concentran el 72 por ciento de los incendios debido a la extensión de sus áreas naturales. La campaña pone énfasis en fortalecer la prevención y respuesta en estos territorios.

El personal participante dispone de uniformes y equipamiento especializado, incluyendo 13 torres-campamento, 82 vehículos y tecnología avanzada. Además, se ha capacitado a 950 personas y otras 500 están en proceso de certificación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En lo que va de 2026 se han atendido 107 incendios forestales, 68 conatos y 25 incendios en áreas naturales protegidas. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Participación de instituciones y comunidad de la Campaña de Combate a Incendios Forestales en la CDMX

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) mantiene siete campamentos en núcleos agrarios, con personal en servicio permanente.

La Secretaría de Medio Ambiente destacó la preparación del gobierno capitalino para la temporada de incendios, especialmente durante Semana Santa, cuando las temperaturas aumentan.

El Heroico Cuerpo de Bomberos opera con más de 100 unidades y este año sumará cuatro drones autónomos y un sistema de comunicación propio para zonas de difícil acceso.

El director de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) informó que 2 mil 340 elementos están listos para operar durante el periodo de mayor incidencia.

Además, se implementa la mejora continua de uniformes y herramientas para garantizar la seguridad del personal.

La Comisión Nacional Forestal mantiene siete campamentos en núcleos agrarios, con personal en servicio permanente. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Llamado a la prevención y protección de recursos para la Campaña de Combate a Incendios Forestales en la CDMX

Brugada Molina y las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar colillas, fósforos y basura en zonas forestales, así como abstenerse de realizar quemas agrícolas sin autorización.

La colaboración de comunidades, grupos agrarios y visitantes de áreas naturales protegidas resulta fundamental para proteger el Bosque de Agua y los recursos naturales de la capital.