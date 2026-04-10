Sheinbaum felicita a Katia García por ser seleccionada como árbitra del Mundial 2026, Conade buscará impulsar inclusión de mujeres

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 10 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la árbitra mexicana, Katia García, por ser seleccionada como la primera mujer en desempeñarse en este ámbito en el Mundial 2026, durante la mañanera del pueblo de este 10 de abril.

“Muchas felicidades a Katia. Es una mujer que no solo es una extraordinaria árbitra, sino también es una mujer muy completa en todos los sentidos”, expresó la mandataria mexicana.

Rommel Pacheco presenta programas educativos para mujeres en el deporte

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, Rommel Pacheco dio a conocer que dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) renovó por completo sus programas educativos, consolidándose como un actor central en la formación de entrenadores, árbitros y jueces deportivos.

Este impulso busca que México incremente su competitividad no sólo en el área deportiva, sino también en el campo del arbitraje y el jueceo, elemento clave al momento de competir en torneos internacionales,

Los nuevos programas del ENED incluyen cursos en línea y un esquema académico que proyecta pasar del nivel medio superior al superior, en coordinación con la SEP. Dentro de esta actualización, la formación ya no se limita al entrenamiento deportivo: ahora se fortalece e incentiva el arbitraje en disciplinas como futbol, clavados y otros deportes de apreciación, con el objetivo de contar con un mayor número de árbitros y jueces mexicanos con capacitación robusta.

La política actual del organismo deportivo enfatiza la participación femenina. El objetivo es que el porcentaje de niñas y mujeres que incursionan en estas actividades, pase del actual 60% hombres frente a 40% mujeres y niñas, a un esquema de 50-50.

Esto se trabaja en colaboración con federaciones nacionales e internacionales, encargadas de los reglamentos oficiales, que junto con la institución operan programas de capacitación y acompañamiento de la comunidad femenina.

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)

Katia Itzel García, candidata histórica: los logros que la llevaron al arbitraje del Mundial 2026

La deportista se convirtió en la primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil. Su trayectoria incluye preparación constante y logros que la posicionan como referente en el arbitraje nacional e internacional:

Obtuvo el Gafete FIFA en 2019, lo que le permitió arbitrar torneos internacionales

Participó como silbante en el Mundial Femenil Sub-17 y en los Juegos Olímpicos de París 2024

Arbitra de manera regular partidos en la Liga MX desde el Clausura 2024

Fue central en el Campeonato Femenino de Concacaf 2022 y la Copa del Mundo Femenil 2023

Se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Oro varonil

Fue elegida para la Copa Oro Femenil 2024

Estos méritos la hacen la indicada para representar a México como árbitra en el Mundial 2026, un hecho histórico para el deporte nacional.