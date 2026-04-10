Brugada recibe a más de 100 representantes en el Buró Ejecutivo de CGLU 2026 en CDMX

La Ciudad de México fue reconocida como referente global durante la inauguración del foro Buró Ejecutivo 2026 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La Ciudad de México fue reconocida como referente global durante la inauguración del foro Buró Ejecutivo 2026 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrado del 8 al 10 de abril, al destacar su papel en la defensa y ampliación de los derechos humanos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina llamó a transformar el mundo desde lo cotidiano para reducir las desigualdades y modificar las conciencias.

El evento reunió a representantes de 140 gobiernos de 32 países, 36 ciudades y 31 redes locales y federales.

La mandataria capitalina anticipó que en 2028 la capital mexicana será sede del Foro Urbano Mundial.

Durante su intervención en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Brugada Molina subrayó que la Ciudad de México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una visión incluyente, y aseguró que la ciudad impulsa políticas públicas centradas en las personas y en la garantía de derechos.

El foro Executive Bureau 2026 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se celebra en la capital del 8 al 10 de abril. Video: X/@ClaraBrugadaM.

La CGLU y el municipalismo internacional frente a la policrisis global

Clara Brugada afirmó que la CGLU se ha consolidado como una de las redes internacionales más relevantes para la promoción de la paz y la solidaridad, al tiempo que condenó el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales.

Destacó que el municipalismo internacional constituye una convicción política y una herramienta de cooperación diplomática eficaz para impulsar la transformación social.

En ese contexto, Brugada Molina señaló: “Las ciudades somos el primer frente de atención a las necesidades de la población; tenemos la responsabilidad y la capacidad de transformar realidades desde lo local con una visión humanista y de justicia social”.

Propuso que las ciudades sean protagonistas en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades, colocando la política de cuidados en el centro de la agenda para garantizar justicia a las mujeres.

Clara Brugada afirmó que la CGLU se ha consolidado como una de las redes internacionales más relevantes para la promoción de la paz y la solidaridad. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La secretaria general de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Emilia Saiz, reconoció el legado de la capital mexicana en la construcción de soluciones tangibles para las comunidades y resaltó la importancia de la cooperación multilateral.

Políticas públicas y estrategias urbanas en la Ciudad de México

Brugada Molina explicó que la ciudad impulsa una agenda integral para eliminar la pobreza extrema y reducir brechas sociales, mediante instrumentos como las Utopías, espacios comunitarios de acceso a cultura, deporte y servicios.

Estos espacios han sido reconocidos internacionalmente y son considerados laboratorios efectivos para construir igualdad.

La mandataria destacó que la estrategia ambiental de la ciudad se basa en la conservación de áreas naturales, el fortalecimiento de la electromovilidad y una política de vivienda con enfoque social.

Estos espacios han sido reconocidos internacionalmente y son considerados laboratorios efectivos para construir igualdad. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, convocó a todas las ciudades a llegar unidas al Foro Urbano Mundial de 2028, con el objetivo de defender una agenda post 2030 que incluya la voz de la CGLU.

Voces internacionales y compromisos para el futuro

Entre las autoridades presentes, el alcalde de La Haya Jan Van Zanen señaló que el liderazgo de la capital mexicana demuestra el potencial de las políticas públicas enfocadas en la vida cotidiana.

Por su parte, el copresidente de CGLU y alcalde de Kitchener, Canadá, Berry Vrbanovic, pidió fortalecer la colaboración entre gobiernos locales ante un contexto global polarizado.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, subrayó la importancia de fortalecer la voz de los territorios y reconoció a la jefa de Gobierno por las políticas de cuidado implementadas.

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, anunció la séptima edición del Premio Internacional CGLU Ciudad de México Cultura XXI, que reconocerá a ciudades y personalidades destacadas por su aportación a la cultura.

Las y los representantes de gobiernos locales coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional desde la CGLU para responder a los problemas del futuro, garantizar los derechos humanos y construir ciudades más incluyentes e innovadoras.