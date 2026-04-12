México

Campaña de Esterilización Gratuita en Alcaldía Cuauhtémoc: actividades y requisitos a seguir

Esta práctica es importante para evitar la sobrepoblación de animales y que haya algunos en situación de abandono

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El IDPYBA habilitó 2.200 turnos del 1 al 22 de diciembre para esterilizaciones en la Unidad de Cuidado Animal. Foto vía: Secretaría de Ambiente
Esta práctica es importante para evitar la sobrepoblación de animales y que haya algunos en situación de abandono. (Secretaría de Ambiente)

La esterilización de mascotas se erige como una de las medidas clave para controlar la población animal, al prevenir camadas no deseadas y el abandono de animales en las calles.

Estas intervenciones gratuitas no solo combaten la sobrepoblación, sino que salvaguardan la salud de perros y gatos, reduciendo enfermedades transmisibles y prolongando su vida junto a sus familias.

Dónde esterilizar a tu mascota en CDMX

Los beneficiarios incluyen tanto animales de compañía pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades de Bogotá - crédito Idpyba
Descubre dónde puedes esterilizar y vacunar a tu mascota. (Idpyba)

El Kiosco Morisco, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, realizará este 18 y 19 de abril jornadas de esterilización gratuitas, así como otros servicios entre los que se encuentran los siguientes:

  • Campaña de esterilización gratuita
  • Campaña de vacunación gratuita
  • Estética canina gratuita.
  • Valoraciones médicas preventivas.
  • Desparasitación interna felina y canina.

Si quieres esterilizar a tu mascota, debes tomar en cuenta los siguientes requisitos:

  1. Original y copia de cartilla de vacunación o comprobante de vacuna con vigencia máxima de un año.
  2. Copia de INE de tutor responsable.
  3. RUAC impreso.
  4. Donativo de 2 kilogramos de croquetas en bolsa sellada o material médica (gasas, guantes, torundas, alcohol, agua oxigenada, rollo de servitoallas, etc)
  5. Un animal de compañía por persona.
  6. Mayores de cuatro meses y menores de 7 años.
  7. Ayuno de 8 horas de agua y comida.
  8. Clínicamente sanos y sin tratamiento médico alguno.
  9. Hembras sin amamantar, no gestantes ni en celo
  10. Cobija gruesa, collar o correa.
  11. Gatos o perros pequeños en transportadora o caja.

Cumple con estos pasos y contribuye a un futuro más saludable para tu mascota y el bienestar animal.

Importancia de esterilizar a tu mascota

La falta de información sobre la esterilización de mascotas es un obstáculo clave que, al superarse, podría prevenir la eutanasia y el abandono de millones de perros y gatos cada año.

Según la Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA), una hembra canina con una vida reproductiva de seis años puede generar hasta 67,000 descendientes, ya que la mitad de las camadas son hembras y el crecimiento poblacional es exponencial; el caso de las gatas es similar.

Para evitar que miles de animales mueran por sobrepoblación, es fundamental promover la esterilización como una opción responsable y vital para la vida de las mascotas.

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