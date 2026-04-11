Qué hacer si no me dan mi medicamento en la clínica del IMSS o ISSSTE

Pacientes IMSS, ISSSTE y IMSS Bienestar pueden solicitar seguimiento si sus medicamentos no están disponibles tras la consulta médica - (Foto: Cuartoscuro)

Para quienes se quedan con la receta de medicamentos surtida a medias y buscan obtener medicamento a través del procedimiento oficial existe una ruta clara que permite a los derechohabientes acceder a los tratamientos prescritos cuando la farmacia de su unidad médica no tiene disponible el fármaco solicitado.

Seguir los pasos formales y presentar la documentación correspondiente asegura que la solicitud reciba seguimiento y respuesta de las autoridades de salud.

El procedimiento exige los siguientes datos:

la CURP

folio de la receta

Nombre exacto de los medicamentos que no fueron surtidos

La presentación de esta información permite a las autoridades identificar la consulta médica y gestionar el trámite de manera eficiente, facilitando una respuesta puntual al reporte.

El proceso aplica para los pacientes de instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar y permite dar continuidad al tratamiento médico incluso cuando el medicamento falta en la primer visita.

Dónde y cómo iniciar el trámite para obtener el medicamento

Quienes acuden a las farmacias de hospitales públicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSS Bienestar, pueden iniciar este trámite directamente en su unidad médica.

Los módulos de atención al derechohabiente se ubican dentro de estas instalaciones y operan como primer punto de contacto para reportar la falta del medicamento.

Cuando la clínica no cuenta con estos módulos, existe la opción de levantar el reporte vía digital a través del portal recetacompleta.gob.mx, ingresando los datos solicitados, o bien, por teléfono al 079 para recibir orientación y registrar la falta del medicamento de manera oficial.

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Paso a paso para completar la solicitud del medicamento

Para obtener el medicamento mediante el proceso oficial, los solicitantes deben seguir estas etapas:

1. Reunir la CURP, el folio de la receta y el nombre de los medicamentos no surtidos.

2. Presentarse en el módulo de atención correspondiente en la clínica o ingresar a recetacompleta.gob.mx.

3. En caso de preferir el trámite por teléfono, marcar el número 079 y proporcionar la información requerida.

4. Registrar formalmente la solicitud ante la autoridad, verificando que los datos estén completos y correctos.

5. Esperar la notificación de seguimiento, en la que se indicará la fecha y el lugar para acudir por el medicamento, o la forma en la que será entregado.

Estos canales permiten a las instituciones públicas de salud atender con mayor rapidez las solicitudes y garantizar que los pacientes no se queden sin el tratamiento prescrito.

Tiempos y consideraciones para recibir el medicamento

Una vez registrado el caso, las autoridades sanitarias supervisan la solicitud y notifican directamente al paciente sobre los plazos previstos para surtir el medicamento.

El tiempo de respuesta depende de la disponibilidad en cada dependencia, pero el objetivo es atender la falta del fármaco lo más pronto posible para evitar interrupciones en el tratamiento.

Es fundamental revisar que la información brindada sea correcta y contar con los documentos requeridos a la mano. Esto reduce retrasos y permite mantener comunicación eficaz en caso de necesitar aclaraciones o atender requerimientos adicionales.

Qué hacer si hay problemas con el trámite

Si surge algún inconveniente o no se recibe confirmación de entrega en el plazo estimado, se recomienda contactar de nuevo a la unidad médica, verificar el estatus en recetacompleta.gob.mx, o llamar al 079 para obtener asistencia y actualizar los datos de la solicitud.

Tener a la mano el número de reporte agiliza la atención y facilita el seguimiento puntual.

Una vez que la validación de requisitos está completa y se confirma la gestión, el solicitante podrá recoger su medicamento en la fecha establecida, con lo que se restablece la continuidad en el tratamiento recetado por la autoridad sanitaria.