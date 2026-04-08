México

Dónde y cómo registrarse para la Credencial Universal de Salud 2026: listado de módulos y requisitos

Desde 2027, los mexicanos podrán recibir atención médica gratuita en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con la nueva credencial como identificación oficial

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Desde 2027, los mexicanos podrán recibir atención médica gratuita en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con la nueva credencial como identificación oficial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026 iniciará el registro para la Credencial Universal de Salud, un documento que servirá como identificación oficial y permitirá a toda la población acceder a servicios públicos de salud sin restricciones por institución. El proceso tendrá una duración superior a un año y contempla integrar plenamente los sistemas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Para 2027, cualquier persona podrá atenderse por cualquier padecimiento en cualquiera de estas instituciones.

A partir de enero de 2027 comenzará la primera etapa del intercambio de servicios, con especial énfasis en la atención universal a urgencias y la continuidad del tratamiento, sin condicionantes económicos. En la segunda mitad de ese año, se habilitarán servicios especializados como radioterapia y estudios de laboratorio. En 2028 se prevé consolidar el surtimiento universal de recetas, consultas referenciadas, hospitalizaciones y seguimiento de enfermedades crónicas.

Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)
El proceso de registro será gradual y podrá consultarse en línea, priorizando a personas mayores de 85 años y siguiendo un calendario según el apellido. (Gobierno de México)

Recientemente la presidenta de México Claudia Sheinbaum explicó que el plan incluye una aplicación digital donde se integrará la credencial, el historial médico, la gestión de citas y herramientas de navegación con inteligencia artificial. El subsecretario Eduardo Clark subrayó que el proceso será gradual para garantizar la capacidad operativa y la sostenibilidad financiera del sistema.

Ubicación de los módulos para registrarse

Durante la primera etapa, estarán habilitados cerca de 3 mil módulos en todo el país. La ubicación de cada uno se podrá consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar. El horario de atención será de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.

Las personas de 85 años o más podrán ubicar su módulo de registro de esta manera:

  1. Ingresar al portal oficial
  2. Seleccionar la opción correspondiente
  3. Elegir entidad y municipio
  4. Consultar los centros disponibles y sus horarios

Cabe señalar que el registro seguirá un calendario de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y comenzará el lunes 13 de abril.

Servicio Universal de Salud
CIUDAD DE MÉXICO, 07ABRIL2026.- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se anunció la credencialización para la integración del Servicio Universal de Salud, el cuál busca la atención de las y los mexicanos en cualquiera de las instituciones de esta área (IMSS, ISSSTE e Imss-bienestar) FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Documentos para registrarse

Para completar el trámite, será necesario presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial con fotografía
  • Acta de nacimiento
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio
  • Número telefónico de contacto.

De este modo, la credencial se convertirá en el documento clave para acceder a todos los servicios de salud pública en México.

Fechas de registro por letras, días y fechas

Lunes

A, B

  • 13, 27 de abril

M

  • 20 de abril

Martes

C

  • 14, 28 de abril

N, Ñ, O, P, Q

  • 21 de abril

Miércoles

D, E, F

  • 15, 29 de abril

R

  • 22 de abril

Jueves

G

  • Fechas: 16, 30 de abril

S, T, U

  • Fecha: 23 de abril

Viernes

H, I, J, K, L

  • Fecha: 17 de abril

V, W, X, Y, Z

  • Fecha: 24 de abril

Sábado

Rezagados A-L

  • Fecha: 18 de abril

Rezagados M-Z

  • Fecha: 25 de abril

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