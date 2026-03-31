¿Por qué no hay medicamentos en las clínicas públicas en México? Este es el motivo según Claudia Sheinbaum

La organización Cero Desabasto documenta la escasez de medicamentos en todo el país. (Imagen de Freepik).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que actualmente hay un 97% de abasto de medicamentos en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100%, señalando que esto no ha sido posible debido a diversos factores.

¿Por qué no se ha alcanzado el 100% en el abasto de medicamentos?

La mandataria explicó “que en algunos casos” el desabasto de medicamentos se debe a incumplimientos por parte de proveedores o que no en todas las unidades de salud se encuentran disponibes las mismas medicinas.

“¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había.

“Entonces, estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos”, aseguró.

No obstante, puntualizó que en caso de que no esté disponible algún medicamento o no se les surta la receta completa, los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

Esta mañana, el gobierno de México presentó una estrategia para modernizar el abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, que incluye la reducción de 824 claves del catálogo oficial de medicamentos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la medida busca priorizar medicamentos con mejores resultados clínicos y mayor seguridad, además de actualizar y fortalecer el abasto nacional.

Tras un análisis, el funcionario detalló que en atención primaria se determinó que el 21% de los medicamentos pueden ser sustituidos por alternativas más eficientes, el 41% en atención hospitalaria y el 9% en pediatría.

Así, el catálogo pasará de 2 mil 753 a 1 mil 929 claves, y se integrará a los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para homologar la atención.

Los medicamentos se clasifican ahora en tres grupos: esenciales, complementarios y no esenciales, conforme a criterios de la Organización Mundial de la Salud.

En el IMSS, en los últimos seis meses se distribuyeron 371.1 millones de piezas en 1,513 farmacias, con el 94% de las recetas surtidas electrónicamente.

En el ISSSTE, el abasto alcanza 97% en sus 766 farmacias, gracias a la receta electrónica y la actualización del catálogo.

IMSS-Bienestar ha distribuido 162 millones de medicamentos y prevé la entrega de 15 millones más en la próxima semana.