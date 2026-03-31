México

¿Por qué no hay medicamentos en las clínicas públicas en México? Este es el motivo según Claudia Sheinbaum

La presidenta aseguró que actualmente hay un 97% de abasto en las clínicas públicas

Guardar
La organización Cero Desabasto documenta la escasez de medicamentos en todo el país.
La organización Cero Desabasto documenta la escasez de medicamentos en todo el país. (Imagen de Freepik).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que actualmente hay un 97% de abasto de medicamentos en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100%, señalando que esto no ha sido posible debido a diversos factores.

¿Por qué no se ha alcanzado el 100% en el abasto de medicamentos?

La mandataria explicó “que en algunos casos” el desabasto de medicamentos se debe a incumplimientos por parte de proveedores o que no en todas las unidades de salud se encuentran disponibes las mismas medicinas.

“¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había.

“Entonces, estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos”, aseguró.

No obstante, puntualizó que en caso de que no esté disponible algún medicamento o no se les surta la receta completa, los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

Esta mañana, el gobierno de México presentó una estrategia para modernizar el abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, que incluye la reducción de 824 claves del catálogo oficial de medicamentos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la medida busca priorizar medicamentos con mejores resultados clínicos y mayor seguridad, además de actualizar y fortalecer el abasto nacional.

Tras un análisis, el funcionario detalló que en atención primaria se determinó que el 21% de los medicamentos pueden ser sustituidos por alternativas más eficientes, el 41% en atención hospitalaria y el 9% en pediatría.

Así, el catálogo pasará de 2 mil 753 a 1 mil 929 claves, y se integrará a los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para homologar la atención.

Los medicamentos se clasifican ahora en tres grupos: esenciales, complementarios y no esenciales, conforme a criterios de la Organización Mundial de la Salud.

En el IMSS, en los últimos seis meses se distribuyeron 371.1 millones de piezas en 1,513 farmacias, con el 94% de las recetas surtidas electrónicamente.

En el ISSSTE, el abasto alcanza 97% en sus 766 farmacias, gracias a la receta electrónica y la actualización del catálogo.

IMSS-Bienestar ha distribuido 162 millones de medicamentos y prevé la entrega de 15 millones más en la próxima semana.

Temas Relacionados

medicamentosIMSSISSSTEClaudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: marcha proveniente de 20 de Noviembre, alcaldía Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: marcha proveniente de 20 de Noviembre, alcaldía Cuauhtémoc

Mantienen esperanza de encontrar con vida a trabajadores atrapados en mina de Sinaloa tras 6 días de búsqueda

El primero de los cuatro mineros fue rescatado el lunes y ya se encuentra con su familia

Mantienen esperanza de encontrar con vida a trabajadores atrapados en mina de Sinaloa tras 6 días de búsqueda

¿Cuánto gana la funcionaria que asoleó sus piernas en ventana de Palacio Nacional? Sueldo desata debate en redes

Florencia Franco Fernández figura en la Nómina Transparente de la APF con un salario bruto de más de 150 mil pesos al mes

¿Cuánto gana la funcionaria que asoleó sus piernas en ventana de Palacio Nacional? Sueldo desata debate en redes

Precio del diésel en México: ¿Cómo denunciar ante la Profeco irregularidades de gasolineras?

Esta semana, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, hizo un llamado a la población para monitorear el costo del combustible en el país

Precio del diésel en México: ¿Cómo denunciar ante la Profeco irregularidades de gasolineras?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Este partido es la última oportunidad para varios jugadores de ganarse un lugar en la lista final para la Copa del Mundial

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

Autoridades destruyen siete artefactos explosivos y un dron que estaban en una camioneta abandonada, en Tamaulipas

Una fiesta y un arma usada en 7 crímenes: revelan nuevos datos del asesinato de vocalista de grupo norteño en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

BABYMETAL regresa a México en 2026: fecha, lugar e invitados confirmados

BABYMETAL regresa a México en 2026: fecha, lugar e invitados confirmados

El Diablo Viste a la Moda 2: evento hecho para influencers y artistas como Yalitza Aparicio deja fuera a fans

El secreto detrás del silencio de Angélica María sobre la separación de Angélica Vale

El noble gesto de Meryl Streep con el joven mexicano que la cuidó en su visita a la casa de Frida Kahlo

Caos en CDMX por Meryl Streep y Anne Hathaway: ¿Cuándo se estrena la secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’?

DEPORTES

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans

Otto Addo deja el cargo como entrenador de Ghana a pocos meses de enfrentar a México en Puebla

Renata Zarazúa elimina a Sloane Stephens en el Charleston Open de Estados Unidos