México

Movimiento Ciudadano: Salomón Chertorivski se suma a la defensa del voto a favor de la reforma electoral de Sheinbaum

El Plan B de la presidenta de México sigue levantando polémica entre los partidos de oposición

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Salomón Chertorivski justificó el voto a favor de Movimiento Ciudadano para aprobar la reforma electoral de Sheinbaum. (Crédito: Cuartoscuro)
Salomón Chertorivski justificó el voto a favor de Movimiento Ciudadano para aprobar la reforma electoral de Sheinbaum. (Crédito: Cuartoscuro)

Alternativa somos; porros no”, escribió a través de sus redes sociales el presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, luego de que la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral se aprobara con los votos de la bancada naranja.

El dirigente emecista comentó que su posicionamiento se da tras los cuestionamientos recibidos por acompañar el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Lo que se votó fue apenas una reforma administrativa y no una electoral: sólo consiste en poner racionalidad financiera a presupuestos quizás demasiado onerosos”.

MC no voto a favor del Plan B en lo particular

En su mensaje, Chertorivski retomó el ejemplo del oficialismo para justificar la reducción presupuestaria en los congresos locales:

“El Congreso de Baja California, con 25 diputados, tiene un presupuesto de 1,200 millones de pesos, más alto que el de Nuevo León con 42 diputados o el de Veracruz con 50 diputados. O el Congreso de Michoacán dispone de 1,500 millones de pesos, casi lo mismo que el de la Ciudad de México”.

Por lo que el emecista devolvió el cuestionamiento sobre “¿Por qué habría Movimiento Ciudadano de oponerse a un mero ejercicio de racionalidad administrativa?”. Justificó que la iniciativa ya no contenía el tema de la revocación de mandato, además, desde su perspectiva “no hay en esta reforma nada que debilite al INE y a las OPLEs”.

Alito Moreno compartió los votos a favor de MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral.
Alito Moreno compartió los votos a favor de MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral.

Reiteró que en lo particular votaron en contra debido a que Morena no quiso discutir las reservas presentadas: “Ahí votamos en contra, como en contra votamos la primera reforma que envió la presidenta, así como la versión que llegó al Senado, que contenía la coincidencia en el tiempo del proceso de la revocación de mandato”.

Las diferencias entre MC y el PRI se arrecian

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha lanzado en contra de Movimiento Ciudadano por haber dado su voto a favor en lo general para la aprobación del Plan B de la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

El líder del tricolor posteó una imagen con el logo de MC y el color guinda, con el lema “La esperanza de Morena”, en su cuenta de X acompañó la imagen con la frase “Arrastrados”.

El día de la votación, Alito Moreno aseguró que Morena en colisión con MC “asestaron un golpe mortal al federalismo”, rechazó que se trate de la aplicación de “austeridad”:

Mientras MORENA y Movimiento Ciudadano pactan en lo oscurito, las familias mexicanas pierden contrapesos que defiendan su dinero. ¡No es disciplina financiera, es autoritarismo disfrazado!”

El también senador exhibió a las y los legisladores que votaron a favor del dictamen impulsado desde Palacio Nacional.

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