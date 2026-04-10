Estos son los seis puntos esenciales que Sheinbaum rescata de la Reforma Electoral

El Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado en al menos 20 congresos locales, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el avance de su iniciativa. (Foto: Presidencia)

Pese a que el tema de la revocación de mandato fue eliminado del Plan B de la Reforma Electoral en el Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el avance de la iniciativa en al menos 20 congresos locales.

Diputados solo aprobaron 3 artículos del Plan B

Cabe destacar que en una jornada maratónica de poco más de 14 horas, la madrugada del pasado 9 de abril el dictamen que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución y adiciona un párrafo al artículo 134 fue aprobado por la Cámara de Diputados, razón por la que la iniciativa fue enviada a las legislaturas locales.

La mañana de este viernes 10, la mandataria celebró que la esencia del Plan B haya sido aprobada, reiterando que su avance ya es constitucional, desde Palacio Nacional enumeró los logros:

No reelección. No nepotismo. Reducción de recursos a congresos estatales. Ya no pueden gastar en privilegios los Congresos estatales ni el Senado de la República. Reducción de regidores. Se acabaron las pensiones doradas. Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino, sobre todo: abajo los privilegios, con todas sus letras. La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, señaló la mandataria.

Así quedaron las modificaciones de la reforma electoral

La reforma fue aprobada en lo particular, conforme al dictamen, con una mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. La propuesta incluye disposiciones transitorias que establecen la implementación progresiva de las medidas y la reasignación de recursos públicos generados por los ahorros hacia proyectos de interés social.

El objetivo central es fortalecer los principios de austeridad republicana, disminuir privilegios en el ejercicio del poder público y consolidar mecanismos de control democrático.

Entre los puntos principales destacan:

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa , conformado por: Una presidencia municipal Una sindicatura Hasta quince regidurías Estos cargos deberán cumplir con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal (artículo 115).



CIUDAD DE MÉXICO, 08ABRIL2026.- La bancada de diputados de Morena votan para rechazar mociones de suspensión a la discusión del Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Las constituciones estatales tendrán que establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Además, se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales (artículo 116).

Las remuneraciones de personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de secretarías de órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales estatales, no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución (artículo 134).

No será posible adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

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