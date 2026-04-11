Choque de tráiler contra autos deja como saldo dos personas muertas en Calzada Ignacio Zaragoza

Tráiler accidente vial en Calzada Ignacio Zaragoza deja dos personas muertas (@DiarioNoticiaI/X)

Un aparatoso accidente registrado sobre Calzada Ignacio Zaragoza, bajando del puente de La Concordia, a la altura de la estación Acatitla del Metro, dejó como saldo dos personas muertas y varios lesionados, luego de que un tráiler impactara a un automóvil particular y un taxi, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando la pesada unidad perdió el control e impactó de manera violenta a los vehículos que circulaban sobre esta importante vialidad.

Tras el choque, los restos de las unidades quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, generando caos vial y escenas de gran impacto para automovilistas y transeúntes.

Las víctimas trabajan en la zona

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Las víctimas mortales serían dos personas que se encontraban trabajando en la zona al momento del accidente. Debido a la fuerza del impacto, ambas fallecieron de manera instantánea, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo para salvarles la vida. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas.

Por su parte, los conductores de los vehículos involucrados resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como reservado.

Testigos en el lugar señalaron que, tras provocar el accidente, el conductor del tráiler intentó darse a la fuga. Sin embargo, metros más adelante fue interceptado y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Ellos lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

La circulación en Calzada Ignacio Zaragoza se vio afectada durante varias horas, mientras equipos de emergencia realizaban labores de rescate, retiro de escombros y limpieza de la vialidad. Elementos de tránsito implementaron cortes y desvíos para evitar mayores complicaciones en la zona.

Asimismo, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la carpeta de investigación.

Peritos hicieron los trabajos necesarios para determinar las causas exactas del accidente y establecer la responsabilidad del conductor del tráiler.