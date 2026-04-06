Volcadura de un tráiler provoca cierre parcial del Puente de la Concordia, en Iztapalapa

Un tráiler volcó en el Puente de la Concordia y afectó la circulación en Iztapalapa.

Un tráiler volcó la tarde de este lunes 6 de abril en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó afectaciones viales en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con reportes preliminares, la unidad de carga perdió el control mientras circulaba por el distribuidor vial y terminó volcada, obstruyendo parcialmente la circulación con dirección al poniente.

Movilización de cuerpos de emergencia en Iztapalapa

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México implementaron un operativo para atender la emergencia y retirar la unidad.

Autoridades informaron que:

“Servicios de emergencia laboran para retirar tráiler en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Distribuidor Vial La Concordia”.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hay personas lesionadas.

Cierre parcial y alternativas viales para automovilistas

Debido a las maniobras para retirar el tráiler, personal de tránsito realizó cierres parciales en la zona, lo que provocó congestión vehicular en uno de los accesos más importantes entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Texcoco

Carretera México-Puebla

Asimismo, se pidió a los conductores ceder el paso a vehículos de emergencia para agilizar las labores en la zona.

¿Cómo ocurrió la volcadura en el Puente de la Concordia?

Los primeros informes señalan que el conductor perdió el control del tráiler al tomar la curva del distribuidor vial.

La caja de la unidad quedó recargada sobre el muro de contención, en dirección hacia Ermita Iztapalapa.

Aunque las causas exactas no han sido confirmadas, este tipo de accidentes suele estar relacionado con:

Exceso de velocidad • Peso elevado de la carga

Dificultad para maniobrar en curvas pronunciadas

Un punto crítico: historial de accidentes en el Puente de la Concordia

El Puente de la Concordia es considerado uno de los tramos más riesgosos para el transporte de carga en el oriente de la capital, debido a su pendiente y curvatura.

Este nuevo accidente se suma a una serie de incidentes registrados en la zona. Uno de los más graves ocurrió en septiembre de 2025, cuando una pipa de combustible volcó y explotó en el mismo punto, dejando un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.

La recurrencia de estos hechos ha colocado nuevamente en la discusión la necesidad de reforzar medidas de seguridad y control para el tránsito de vehículos pesados en este distribuidor vial.