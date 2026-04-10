México

Museo de Xochicalco: estas son las innovaciones tecnológicas con las que celebra su 30 aniversario

El museo implementará medidas para su conservación a 3 décadas de su apertura

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Vista aérea de las ruinas de Xochicalco, con estructuras de piedra y terrazas escalonadas, rodeadas de vegetación seca y montañas en el horizonte bajo un cielo azul
Vista aérea de la Zona Arqueológica de Xochicalco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su museo de sitio visible en la distancia, rodeada de montañas. ( Daniel Santaella, INAH)

El Museo de Sitio de Xochicalco, reconocido por su enfoque ecológico e incluyente, inicia la celebración de sus 30 años con actividades académicas y una próxima renovación en su unidad de servicios, cifra que consolida su protagonismo como referente de arquitectura sustentable en el país y anuncia mejoras para la experiencia de sus visitantes.

El recinto, ubicado en el estado de Morelos, recibe en promedio 100 mil visitantes nacionales y extranjeros cada año y resguarda más de mil objetos arqueológicos. Ocupa una superficie total de 707 hectáreas, de las cuales 12 están abiertas al público.

La ciudad prehispánica de Xochicalco, ubicada en la cima de un cerro, alcanzó su apogeo entre los años 700 y 900 d.C., durante el Epiclásico, y funcionó como una fortaleza para sus habitantes. Actualmente, la mayor parte de las 707 hectáreas de la zona se conserva protegida y solo una porción está habilitada para el público.

Los datos, difundidos por el propio INAH, muestran la magnitud e influencia de este sitio patrimonial, que forma parte de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco, declarada bien cultural por la UNESCO en 1999.

Xochicalco, un espacio prehispánico que se mantiene a la vanguardia<b> </b>

Las actividades conmemorativas comienzan el 15 de abril con una conferencia de la diseñadora gráfica Joanna Morayta Konieczna, adscrita al Centro INAH Morelos, quien repasará los adelantos tecnológicos y ecotecnias integradas al museo durante tres décadas. El evento inicia a las 10:00 horas y se realizará en la Sala de Introducción y Exposiciones Temporales. La entrada será libre, con cupo para 80 personas.

Morayta Konieczna hablará sobre diferentes innovaciones que se implementarán para preservar el lugar:

  • Sistema de captación de agua pluvial
  • Generación de electricidad mediante celdas fotovoltaicas
  • Control de temperatura vía techos y muros escudo.

Estas tecnologías permiten la autosuficiencia energética del museo y minimizan su huella ecológica.

Como parte de la conmemoración, el público podrá participar en un recorrido guiado por el museo y la Zona Arqueológica de Xochicalco. Adicionalmente, durante abril, se publicarán materiales digitales, entre los que resalta un artículo de José Cuauhtli Alejandro Medina Romero, director del museo y de la zona arqueológica, en el suplemento cultural El Tlacuache.

Se usarán recursos federales para preservar patrimonio

El INAH confirmó que áreas del recinto serán beneficiadas próximamente con recursos federales para mejoras generales. En una primera fase, será renovado el mobiliario de la unidad de servicios y la planta de tratamiento de aguas residuales. Posteriormente, se reemplazará la señalética en la zona arqueológica, lo que permitirá una orientación más clara para los visitantes.

En cuanto al guion museográfico, Medina Romero señala al INAH que se trata de una propuesta creada por el arqueólogo Mario Córdoba Tello y las arqueólogas Laura Ledesma Gallegos y Giselle Canto Aguilar, lo que facilita la asimilación de la información.

El museo de sitio incluye seis salas temáticas, dos pasillos informativos y una sala de introducción para exposiciones temporales. Se presenta como un “referente patrimonial de la identidad de las y los mexicanos”, según afirma Medina Romero, haciendo énfasis en el carácter integrador y educativo del espacio.

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