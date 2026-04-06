México

Un estudio del INAH revela que Cuicuilco y la ENAH comparten una alineación astronómica

Investigadores detectaron que edificaciones modernas y antiguas del sur de la Ciudad de México están alineadas con el sol en el equinoccio, lo que sugiere prácticas astronómicas persistentes

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Silueta oscura de un montículo o pirámide con una valla en su cima, destacándose contra un cielo anaranjado-dorado muy brillante con un sol difuso central
La salida del sol se alinea con la zona arqueológica de Cuicuilco, revelando una persistente tradición astronómica prehispánica que conecta sus estructuras con edificios modernos como la ENAH, según un estudio del INAH. (INAH)

La zona arqueológica de Cuicuilco y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) comparten una peculiaridad arquitectónica: ambas parecen orientadas en función de los amaneceres equinocciales, según revela un reciente estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esta alineación podría remontarse a prácticas prehispánicas ligadas a la observación astronómica y la organización del espacio urbano.

El trabajo arqueoastronómico, dirigido por Aarón Uriel González Benítez, propone que el diseño de Cuicuilco se habría basado en el equinoccio de primavera, específicamente en la alineación del sol sobre el cerro Papayo. El fenómeno fue observado por el equipo el 23 de marzo de 2026, lo que respalda la hipótesis de que la urbe ancestral celebraba momentos calendáricos clave, como el inicio de las veintenas tozoztontli y teotleco del calendario Cempohuallapohualli, que coinciden con los equinoccios culturalmente definidos.

Vista aérea en blanco y negro de la zona arqueológica de Cuicuilco a la izquierda y edificios de la ENAH a la derecha, con líneas que marcan alineaciones y ángulos
Vista aérea que ilustra la alineación equinoccial de la zona arqueológica de Cuicuilco y edificios de la ENAH, evidenciando una conexión astronómica prehispánica y moderna, según un estudio del INAH. (INAH)

De acuerdo con González Benítez, la orientación de los edificios principales de la ENAH —incluyendo la Biblioteca Guillermo Bonfil Batalla y la Torre de Investigación— oscila entre los 89° y 90° acimutales, una disposición casi exacta al este geográfico. Esta coincidencia sitúa a la ENAH y a otras construcciones cercanas, como la colonia Isidro Fabela, en la misma línea de tradición arquitectónica que las estructuras prehispánicas de Cuicuilco A y B.

El hallazgo sugiere que la alineación equinoccial de Cuicuilco, reforzada por la geometría cuadrangular de sus monumentos y la orientación hacia el cerro Papayo, podría haber influido en la disposición urbana moderna del sur de la Ciudad de México. Aunque no se puede afirmar que la traza actual fue diseñada con ese objetivo, el arqueoastrónomo considera que esta coincidencia “podría enriquecer el universo de identidades que tiene la ENAH, otorgándole un carácter astronómico”.

El sol, de un blanco brillante, emerge sobre la silueta oscura de un cerro, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos intensos. Se aprecian textos explicativos en la imagen
El sol emerge sobre el Cerro Papayo durante el equinoccio de 2026, revelando una posible alineación astronómica prehispánica en Cuicuilco y la ENAH, según un estudio del INAH. (INAH)

La observación de la salida del sol alineada con el cerro Papayo en fechas cercanas al equinoccio, entre el 23 y 24 de marzo, respalda la hipótesis de un “equinoccio cultural cuicuilca”. En la época prehispánica, los núcleos urbanos eran considerados el centro simbólico del mundo y la orientación de sus construcciones respondía a la relación entre la arquitectura, el paisaje y los ciclos solares.

La orientación similar de edificaciones modernas y antiguas en la zona resalta la persistencia de una tradición astronómica local. González Benítez señala que tanto las estructuras de reciente creación como las prehispánicas “coinciden de manera cercana con lo propuesto para los horizontes equinocciales”.

Vista panorámica de un amanecer con el sol naranja brillante sobre un horizonte urbano con edificios y montañas a lo lejos, el primer plano muestra el techo de un edificio moderno
Un amanecer sobre la Ciudad de México evoca la milenaria conexión astronómica entre la zona arqueológica de Cuicuilco y la ENAH, según un estudio del INAH que revela la orientación de sus estructuras hacia el sol equinoccial. (INAH)

Para el jefe del Departamento de Difusión Cultural de la ENAH, José Manuel Castillo Hernández, esta sincronía arquitectónica y simbólica no solo mantiene viva la memoria astronómica de la región, sino que también ofrece nuevas herramientas pedagógicas para la comunidad estudiantil. La relación entre la ENAH y la zona arqueológica de Cuicuilco, según Castillo Hernández, “enriquece la formación y la identidad universitaria”.

Imagen aérea de dos estructuras arqueológicas de Cuicuilco B con rejillas superpuestas mostrando geometría equinoccial, solsticial y lunar sobre vegetación
Vista aérea de las estructuras VI y VIII de Cuicuilco B, con gráficos superpuestos que ilustran su geometría equinoccial, revelando la precisión astronómica de su diseño prehispánico. (INAH)

El estudio del INAH subraya la importancia de la astronomía en la configuración urbana prehispánica y su posible eco en el desarrollo contemporáneo del sur de la Ciudad de México. La coincidencia observada en 2026 reaviva el interés por el legado astronómico y arquitectónico de Cuicuilco, abriendo nuevas perspectivas de investigación y divulgación cultural.

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