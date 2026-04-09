México

INAH actualiza cédulas informativas en zona arqueológica de Cuarenta Casas, Chihuahua

Se instalaron 12 cédulas con contenidos aptos para todo público, mismos que brindan información actualizada sobre el sitio patrimonial norteño

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Vista de la Cueva de las Ventanas en Cuarenta Casas, Chihuahua, con un sendero de madera y un cartel informativo, rodeada de formaciones rocosas y vegetación
La Zona Arqueológica Cuarenta Casas en Madera, Chihuahua, ha renovado sus cedularios informativos para optimizar la experiencia del visitante, gracias a la colaboración entre el INAH y el ayuntamiento local.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en colaboración con el ayuntamiento de Madera en Chihuahua colaboran para actualizar los cedularios informativos de la zona arqueológica Cuarenta Casas, integrando datos de las últimas investigaciones.

Doce cédulas renovadas, presentadas el 3 de abril de 2026 por Jorge Carrera Robles, director del Centro INAH Chihuahua, ofrecen al público información sobre la vida en los acantilados hace más de 700 años, las técnicas de construcción y los productos que se comerciaban en el sitio, según un comunicado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El proyecto cuenta con asesoría académica de Francisco Zúñiga López, arqueólogo del Centro INAH Chihuahua, y diseño de José Fierro Morales, en tanto la supervisión la encabezan Jorge Carrera y Vania Carrillo Bosch, directora de Operación de Sitios del INAH.

La financiación para la producción e instalación del nuevo cedulario proviene del gobierno municipal de Madera.

Vista aérea de las ruinas de Cuarenta Casas, estructuras de adobe integradas en una cueva natural en un acantilado rocoso cubierto de vegetación verde
Las antiguas viviendas de Cuarenta Casas, un sitio arqueológico clave en el municipio de Ciudad Madera, se integran armoniosamente en las formaciones rocosas del cañón de Huapoca.

En el evento inaugural participaron autoridades como David de la Rosa Monge, director de Turismo; Rebeca León García, de Cultura; Jesús Delgado Barraza, de Educación; y representantes del cabildo local. Cada cedulario está grabado en cerámica y montado sobre estructuras metálicas, materiales elegidos por su resistencia al clima de inviernos fríos y veranos calurosos en el sitio patrimonial.

Cuarenta Casas, tierra y madera en el desierto

La zona arqueológica Cuarenta Casas, situada en el kilómetro 42.5 de la carretera Madera–Mesa del Huracán y visitada por más de 12.000 personas en el último trienio, es un ejemplo de asentamiento de casas en acantilado vinculado a la cultura de casas grandes del siglo XIII.

Las Cuarenta Casas en Chihuahua representan uno de los principales asentamientos arqueológicos de la Sierra Madre Occidental, reconocido por sus edificaciones de tierra y madera levantadas en abrigos rocosos y acantilados.

Entre las 19 cuevas habitacionales sobresale la Cueva de las Ventanas por su tamaño. El acceso al sitio es gratuito de martes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas.

Historia y cultura viva en Chihuahua

La relevancia de este conjunto arqueológico destaca por el papel que desempeñó en las antiguas rutas de intercambio comercial entre Paquimé y las regiones costeñas del Océano Pacífico y el Golfo de California.

Excavaciones efectuadas a finales del siglo XX han revelado restos de maíz, calabaza, leguminosas, maguey y semillas de yuca, así como especies de fauna como venado, conejo y diversas aves. Estos hallazgos evidencian que los habitantes practicaban la agricultura, la recolección y la caza, utilizando tanto la carne como las plumas de aves para consumo y uso ornamental.

En la zona, investigadores han encontrado pruebas que confirman la utilización de bellotas silvestres y otros recursos vegetales, lo que contribuye a comprender la forma de vida y los sistemas de intercambio de las comunidades que habitaron los acantilados de la Sierra Madre Occidental.

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