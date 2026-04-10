Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

Mía y Nina Rubín, durante un reciente encuentro con medios de comunicación, abordaron públicamente la nueva etapa familiar tras las relaciones de sus padres. (Instagram: @miarubinlega)

Desde principios de año uno de los temas que más ha generado conversación en el mundo del espectáculo es la reciente relación de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel, sobrino de “Pepillo” Origel.

De acuerdo con la conductora, su nueva relación sentimental no generó ningún conflicto familiar, sin embargo, la situación volvió a generar debate tras la reciente aparición pública de Erik Rubín con otra joven.

Mía y Nina Rubín afirman no haber sufrido traumas ni cambios negativos tras la separación y las nuevas relaciones de sus padres. (Erik Rubín: Instagram)

Mía y Nina Rubín reaccionan a la nueva etapa de sus papás

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Mía y Nina Rubín volvieron a ser cuestionadas sobre la nueva etapa que viven como familia ahora que sus papás se han dejado ver públicamente con nuevas parejas.

De acuerdo con Mía, las relaciones sentimentales de Andrea Legarreta y Erik Rubín no han afectado su dinámica y tampoco han vivido un trauma, por lo que consideran que toda ha funcionado bien.

“Nosotros no tuvimos ningún tipo de trauma ni mala reacción ante eso. Al contrario, creo que fue una decisión que funcionó para todos y fue para bien”, expresó la cantante.

Pese a que la hija mayor de Legarreta y Rubín tiene claro que será un tema recurrente en sus encuentros con la prensa, aseguró que ya pasó bastante tiempo desde que hicieron pública su separación.

La familia de Andrea Legarreta y Erik Rubín mantiene una convivencia armoniosa pese a sus nuevas parejas en el mundo del espectáculo. Crédito: @andrealegarreta

Mía Rubín solo busca la felicidad de sus padres

Antes del encuentro en el aeropuerto, Nina Rubín también fue abordada con el mismo tema por los micrófonos de Eden Dorantes. En esa entrevista, expresó que su único deseo es ver a sus padres felices.

“Sí, claro que le doy el visto bueno, a mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”, dijo durante la presentación a prensa de Matilda, El Musical.

De esa forma, la joven de 20 años manifestó que respeta las decisiones que sus padres ahora que se dieron una nueva oportunidad en el amor: “Ellos son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio”, concluyó.

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, tras 23 años juntos, se dio de forma sana, amorosa y respetuosa, según la conductora. (Instagram)

El respeto que Andrea Legarreta siente por la nueva pareja de Erik Rubín

Tanto Erik Rubín como Andrea Legarreta han hecho pública su reacción a sus respectivas nuevas parejas. Una de las más recientes ocurrió por parte de la presentadora de Hoy, quien aseguró estar feliz.

“No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”, expresó.

Asimismo, resaltó que su relación familiar no se ha visto afectada, ya que su separación fue sana y se dio desde el respeto: “Nuestra separación fue muy sana y muy amorosa. Duramos 23 años”.