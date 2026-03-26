Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

Semanas después de que Erik Rubin se dejó ver públicamente con su nueva pareja, se ha comenzado a viralizar un nuevo clip en el que aparece Mía Rubín junto a su papá y una misteriosa joven.
Diversos usuarios comentaron que la hija de Andrea Legarreta ya convive con la pareja de su papá, pues aseguraron que es la misma persona con la que el cantante fue visto antes en una plaza de Ciudad de México.
Video que muestra a la nueva pareja de Erik Rubín con su hija Mía
A través de un video difundido en TikTok y retomado por la revista Hola, se puede observar al integrante de Timbiriche con una joven que utiliza un sombrero y su primogénita.
Pese a que Rubín no ha dado declaraciones al respecto, internautas aseguraron que es la misma mujer con la que ha sido visto públicamente en las últimas ocasiones.
Por ahora, no existen declaraciones oficiales sobre el breve clip por parte de los involucrados; sin embargo, Mía Rubín recientemente fue abordada por la prensa con preguntas al respecto.
Usuarios en redes sociales aseguran que Mía Rubín ya convive con la nueva pareja de su papá, intensificando rumores sobre la relación.
En un encuentro con Edén Dorantes, como parte de la presentación de Matilda, El Musical, la joven cantante aseguró que aprueba a las nuevas parejas de sus padres.
“Sí, claro que le doy el visto bueno, a mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”, expresó.
De esa forma, Mía Rubín dejó claro que respeta las decisiones de Erik Rubín y Andrea Legarreta, quienes se dieron una nueva oportunidad en el amor: “Ellos son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio”, puntualizó.
La reacción de Andrea Legarreta a la nueva pareja de Erik Rubín
Cabe mencionar que antes de que el cantante fuera captado por segunda vez con su nueva pareja, Andrea Legarreta también fue cuestionada al respecto.
Durante una breve entrevista para el programa Ventaneando, la presentadora de Hoy aseguró estar feliz por la nueva compañera de su expareja, incluso la describió como “una niña linda”.
“No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”, expresó.
Pese a los dimes y diretes que ha generado la nueva relación del cantante, Legarreta resaltó que la relación familiar siempre ha prevalecido, pues su separación ocurrió en los mejores términos: “Nuestra separación fue muy sana y muy amorosa. Duramos 23 años”.
Cabe mencionar que en más de una ocasión la actriz y presentadora ha señalado que la historia con Erik Rubín se fue desgastando hasta que entendieron que “separarse era lo más sano”.