INAH restaurará la cruz de una iglesia en Real del Monte derribada por un rayo durante tormenta eléctrica

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participará en la restauración de la cruz de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Real del Monte, Hidalgo, luego de que un rayo la derribara durante una fuerte tormenta eléctrica registrada este fin de semana.

El impacto ocurrió en la parte superior de la cúpula del templo católico, considerado uno de los edificios históricos más emblemáticos del municipio. La descarga eléctrica provocó la caída de la cruz metálica sobre la azotea del inmueble, cerca del área donde se localiza el reloj parroquial.

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Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Mineral del Monte acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar una inspección preventiva, con el fin de descartar daños estructurales mayores o riesgos para la población.

No hubo personas lesionadas tras la caída de la cruz

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente no dejó personas heridas, aunque sí generó preocupación entre habitantes y comerciantes del centro histórico de Real del Monte, debido al valor patrimonial de la iglesia.

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Las autoridades municipales suspendieron temporalmente el acceso al área del campanario mientras continúan las revisiones técnicas y de seguridad, especialmente ante el pronóstico de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en la región montañosa de Hidalgo.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los daños ocasionados por el rayo en la estructura religiosa, así como parte de la intensa tormenta que azotó al Pueblo Mágico.

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INAH evaluará daños en la iglesia histórica

El gobierno municipal informó que trabajará en coordinación con el INAH para evaluar las afectaciones en el inmueble y definir el proceso de restauración de la cruz derribada.

La intervención del organismo federal será fundamental debido a que la iglesia forma parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la región minera de Hidalgo, reconocida por sus construcciones coloniales y su relevancia cultural.

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Especialistas deberán determinar si el impacto del rayo provocó daños adicionales en la cúpula, el campanario o elementos estructurales del templo antes de iniciar los trabajos de rehabilitación.

Vecinos piden reforzar protección contra rayos

Tras el incidente, habitantes de Real del Monte señalaron la necesidad de reforzar los sistemas de protección contra descargas eléctricas en iglesias y edificios históricos del municipio, particularmente durante la temporada de lluvias.

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Expertos han advertido que estructuras elevadas como campanarios y cruces metálicas son especialmente vulnerables durante tormentas eléctricas, por lo que la instalación y modernización de pararrayos resulta clave para prevenir daños en inmuebles patrimoniales.