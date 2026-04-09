México

Suspenden a juez que ordenó liberar a 11 policías ligados al CJNG en Michoacán

Los uniformados fueron asegurados con dosis de droga y sin insignias oficiales

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Los policías fueron detenidos y posteriormente liberados (SSP Michoacán)
Los policías fueron detenidos y posteriormente liberados (SSP Michoacán)

El juez encargado de determinar la liberación de 11 policías de Ecuandureo, presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), fue suspendido de sus actividades de manera provisional.

Dicha decisión fue determinada por el Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán. Fue el pasado 6 de abril que el Poder Judicial de Michoacán publicó en sus canales oficiales las actividades de revisión de casos.

“La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial celebró sesión ordinaria en la que se revisaron y atendieron diversos asuntos dentro del ámbito de sus atribuciones y bajo los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo”, se puede leer en la publicación de Facebook.

Reportes del medio Proceso señalan que la decisión fue fundada debido a que el juzgador no habría revisado de manera adecuada el informe policial homologado, en el cual se detallaba que los agentes fueron capturados con prendas y armas.

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
El juez fue suspendido de manera provisional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes indican que la suspensión entró en vigor a partir del 7 de abril, tras ser entregada la notificación.

Detenidos policías con dosis de droga

Fue el pasado 24 de febrero que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán arrestaron a los 11 agentes del municipio de Ecuandureo, sujetos entre los que estaba el director de Seguridad Pública Municipal.

La razón de su captura fue por estar presuntamente relacionados con actividades ilícitas y posesión de drogas. Las detenciones fueron resultado de recorridos en la región de Zamora.

Dichos elementos “circulaban en dos patrullas municipales, los tripulantes iban encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, por lo que se les realizó una inspección en la que les localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina”.

Además, ninguno de los detenidos estaba registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

(Anayeli Tapia/Infobae)
(Anayeli Tapia/Infobae)

Reportes periodísticos indican que los policías presuntamente filtraban información sobre los operativos realizados por agentes de seguridad de nivel estatal y federal, a través de grupos de mensajería.

Con las acciones anteriores lograban facilitar bloqueos luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

Fiscalía apeló liberación de los policías

Asimismo, el pasado 28 de marzo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) apeló la liberación de los 11 policías municipales de Ecuandureo.

Luego de las detenciones, el alcalde de la entidad, Jorge Luis Estrada Garibay, aseguró que desconocía los presuntos vínculos de los agentes con el crimen organizado y agregó que la corporación policial ya estaba conformada antes del inicio de su administración.

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