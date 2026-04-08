“Sé que me voy a enfrentar ante un sistema muy corrupto”, Grecia Quiroz sobre contender por la gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz advierte sobre la necesidad de enfrentar un sistema muy corrupto si decide buscar la gubernatura de Michoacán. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó este 8 de abril que considera contender por la gubernatura de Michoacán solo si existe un compromiso real de transformar al estado.

“Si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán“, aclara Quiroz, quien subraya la necesidad de evitar repetir los problemas del pasado.

Durante su declaración, compartida en redes sociales, Quiroz reconoce que la posible candidatura de Michoacán implicaría enfrentar “un sistema muy corrupto”. Advierte sobre los “intereses muy profundos” que tendría que confrontar, haciendo énfasis en la importancia de mantener la convicción de hacer las cosas bien.

Sobre sectores empresariales y ciudadanos, la alcaldesa insiste en que su participación está condicionada a poder gobernar “siempre del lado de la gente”. Quiroz enfatiza: “Prefiero no participar si no se garantiza un cambio verdadero”.

Claudia Sheinbaum apoya a Grecia Quiroz por gritos en el Senado

Claudia Sheinbaum expresa su respaldo institucional a Grecia Quiroz tras los abucheos recibidos en el Senado en medio del proceso electoral. REUTERS/Ivan Arias

Claudia Sheinbaum el respaldo presidencial a la alcaldesa de Uruapan con las tensiones políticas que crecen rumbo a las siguientes elecciones, después de que senadores de Morena gritaron el nombre de Raúl Morón durante la visita de Quiroz, en el contexto de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

La presidenta, en conferencia en Palacio Nacional el pasado 31 de marzo, subraya que corresponde a las “autoridades competentes” definir si lo ocurrido en el Senado configura violencia política de género.

Sheinbaum reconoce públicamente la situación personal y política de Quiroz tras el asesinato de su esposo, exalcalde de Uruapan, en noviembre, y afirma que su gobierno mantiene “todo el apoyo que necesite” hacia la alcaldesa y el municipio.

Durante su intervención, Sheinbaum precisa: “A Grecia Quiroz hay que tenerle una solidaridad especial, perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo Uruapan, a ella y a Michoacán en su conjunto como todo el mundo lo sabe, y pues hay que ser solidario con ella por la situación que ha vivido.” Resalta que esta situación debe separarse de los asuntos políticos, marcando una diferencia entre el respaldo institucional y las disputas partidistas.

Gritos en Senado exponen tensiones ante el avance del proceso electoral

Raúl Morón es mencionado por Grecia Quiroz en la investigación del asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Twitter @raulmoronO)

El episodio en el Senado se registró el 25 de marzo. Grecia Quiroz, invitada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, asistió durante la discusión del Plan B de la reforma electoral impulsada por Sheinbaum.

Durante este encuentro, senadores de Morena lanzaron gritos a favor de Raúl Morón Orozco, exalcalde de Morelia y actual legislador del Senado, a quien Quiroz ha señalado dentro del contexto de la investigación por el asesinato de su esposo.

La alcaldesa de Uruapan solicita que la investigación del homicidio de Carlos Manzo considere posibles motivaciones políticas y formaliza una denuncia ante la fiscalía de Michoacán. En declaraciones a medios, Quiroz condena la conducta de los senadores y sostiene que “los políticos deben comportarse con altura y buscar acuerdos en beneficio del país”.

Sheinbaum señala que “ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral o vayas a un lugar como el Senado o la Cámara de Diputados, pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí y ya le deja a las autoridades que evalúen si es violencia política de género o no.”