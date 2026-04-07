Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

ARCHIVO – Varios soldados custodian a Erick Valencia Salazar, alias "El 85,", en Ciudad de México, el 12 de marzo de 2012. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

El 7 de abril Erick Valencia Salazar, alias El 85, se declaró culpable de conspiración para realizar actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Dicho hombre es uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A ducho hombre se le atribuye reclutar a miembros para el grupo criminal, además de que su papel en el CJNG también era el encargado de reunir información sobre grupos rivales y usarla para ubicar y asesinar a enemigos.

Además, el reporte de la Oficina de Asuntos Públicos señala que, con lo anterior, Valencia Salazar, lograba controlar territorios en diferentes puntos de México y con ello enviar miles de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense en favor del CJNG.

Distribución de armas y envíos de droga: “El 85″ antes del CJNG

Sin embargo, antes de realizar actividades para el también llamado cártel de las cuatro letras, Erick Valencia formaba parte del Cártel del Milenio.

CJNG y Los Zetas Foto: Infobae México / Jesús Abraham Avilés

Dicha estructura criminal comenzó a usar dicho nombre desde inicios de los 2000, fecha en la que enfrentaban a Los Zetas.

Los documentos judiciales señalan que El 85 fue parte del Cártel del Milenio antes de conformar al CJNG en conjunto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El papel de El 85 en el grupo delictivo se encargaba de distribuir armas (rifles y pistolas) a los integrantes del Cártel del Milenio para que usaran el armamento durante enfrentamientos con grupos rivales.

“Valencia-Salazar apoyó los esfuerzos del Cártel del Milenio para enviar anualmente cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a México y luego importar la mayor parte de esa cocaína a Estados Unidos para su posterior distribución”, es parte de lo compartido en el Departamento de Justicia de EEUU.

El exlíder del Cártel del Milenio testificó en contra de García Luna. (Foto: Cuartoscuro)

A mediados de agosto de 2003 Armando Valencia Cornelio, quien era identificado como el máximo líder del Cártel del Milenio en esa fecha, fue detenido. El lugar lo ocupó Óscar Orlando Nava Valencia, esta último sobrino de Armando y apodado El Lobo.

Fue El Lobo el que formó un brazo armado con el objetivo de combatir a Los Zetas y el comenzó a operar en Veracruz bajo el nombre de Los Mata Zetas, esta última estructura es la que terminó conformándose como CJNG, actualmente uno de los grupos delictivos con mayor presencia en territorio mexicano y el cual también cuenta con presencia nivel internacional.

Cabe recordar que El 85 fue uno de los sujetos entregados a EEUU por las autoridades mexicanas en los envíos masivos de criminales. La entrega de Erick Valencia Salazar fue realizada a finales de febrero de 2025.

Posterior a dicha entrega, El 85 presentó un amparo en la que acusaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de no frenar su entrega a EEUU.