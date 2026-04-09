Subastarán piezas mesoamericanas en Mónaco: México exige su devolución

La Secretaría de Cultura de México exige detener la subasta de arte precolombino y recuperar las piezas patrimoniales extraídas ilegalmente. Crédito: X/@ccurieldeicaza

Cuatro piezas arqueológicas mesoamericanas de propiedad de México se incluyen en una subasta programada por la casa Accademia Fine Art en Monte-Carlo, Mónaco, el próximo 16 de abril.

La Secretaría de Cultura exige detener la venta y solicita la restitución de las piezas al Estado mexicano.

Secretaria de Cultura llama a que no se realice la subasta y que se sustituyan las piezas

La titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, llama a Accademia Fine Art a suspender la venta por razones éticas y legales sobre el patrimonio cultural. (Foto: SRE/ Gobierno de México)

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, confirmó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dictaminó que estos objetos son bienes inalienables e imprescriptibles, protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Su exportación está prohibida desde 1827, y se consideran extraídos ilegalmente del país.

La dependencia federal informó que se han iniciado procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades pertinentes, con el objetivo de repatriar las piezas mediante canales diplomáticos y legales. El Gobierno de México sostiene que la comercialización de bienes culturales expoliados afecta la memoria de los pueblos originarios y constituye un acto de despojo cultural.

En mensajes públicos publicados este 8 de abril, Curiel de Icaza reiteró el llamado a la Accademia Fine Art para suspender la venta y reflexionar sobre la ética y la legalidad en la comercialización de patrimonio cultural. Además, invitó a la casa de subastas a sumarse a la salvaguarda del patrimonio, no solo de México, sino de la humanidad.

México consigue repatriar 160 piezas históricas

El Gobierno de México logra repatriar 160 piezas patrimoniales desde Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina en colaboración internacional. Crédito: gob.mx/sre

México logra la repatriación de 160 piezas patrimoniales, incluidas 157 de valor arqueológico y tres objetos históricos, que regresan al país desde Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina tras diversos procesos de restitución y cooperación internacional.

De acuerdo con información difundida el pasado 6 de abril por la Secretaría de Cultura, el retorno de estos bienes se inscribe en el esfuerzo sostenido del Gobierno mexicano por combatir el tráfico ilícito de patrimonio y recuperar objetos que forman parte de la identidad nacional, una estrategia que desde 2018 ha permitido la reincorporación de unas 16 mil 500 piezas culturales al acervo del país, según los datos de la propia autoridad consignados por la agencia EFE.

Las 157 piezas arqueológicas y los tres bienes históricos recuperados tienen orígenes diversos. Según la Secretaría de Cultura, estos objetos corresponden a áreas como el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya. Su datación abarca más de dos milenios de historia, desde el periodo Preclásico mesoamericano (2.500 a.C.-200 d.C.) hasta la época virreinal.

La entrega voluntaria de particulares permitió la recuperación de la mayoría de los bienes. Crédito: gob.mx/sre

Entre los bienes históricos, la dependencia precisó que destacan dos puertas de madera barrocas del siglo XVIII, labradas con escenas religiosas, aseguradas en Atlanta y probablemente originarias del Altiplano Central o del Bajío.

Además, se recuperó el libro “Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma”, impreso en 1703 y decomisado por la Policía Federal de Argentina.

Respecto al proceso de restitución, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, explicó que la mayoría de estos bienes regresan a territorio mexicano gracias a la entrega voluntaria de particulares. Sin embargo, también hay casos en los que se logró la recuperación a través de la cooperación con autoridades judiciales extranjeras.