¿Buscas cursos gratuitos con valor curricular? Cultura presenta “SanaMente LibreMente”: de qué trata y cómo inscribirte

Emprendedores salvadoreños acceden a cursos virtuales gratuitos a través del Aula Virtual./(CONAMYPE)

Si estás buscando cursos gratuitos con valor curricular, la Secretaría de Cultura lanzó una nueva opción dirigida a jóvenes: "SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones", una propuesta formativa enfocada en el bienestar integral y la prevención.

Este curso está pensado especialmente para estudiantes universitarios que enfrentan retos académicos y personales, brindándoles herramientas clave para cuidar su salud mental, fortalecer el autocuidado y prevenir el consumo de sustancias.

¿De qué trata el curso SanaMente LibreMente?

El curso SanaMente LibreMente tiene una duración de 16 horas, divididas en cinco módulos, y busca fomentar entornos educativos saludables a través de conocimientos prácticos y reflexivos.

A lo largo del programa, los participantes obtendrán estrategias para:

Promover el bienestar físico y mental

Identificar factores de riesgo relacionados con adicciones

Fortalecer la toma de decisiones informadas

Impulsar una cultura de paz dentro de la comunidad estudiantil

Además, el contenido incluye materiales audiovisuales con fines educativos, que pueden contener representaciones dramatizadas. Se enfatiza que ningún consumo de sustancias psicoactivas es seguro.

Contenido del curso: los 5 módulos clave

El programa está estructurado en cinco unidades que abordan distintos aspectos del bienestar y la prevención:

Unidad 1. Bienestar y salud mental en la comunidad estudiantilSe enfoca en reconocer la importancia de la salud mental como base para una educación integral.

Unidad 2. Adicciones: comprensión integralAnaliza las causas y consecuencias del consumo de sustancias desde una perspectiva amplia.

Unidad 3. Riesgos del fentanilo y metanfetaminasExplica los efectos mortales de sustancias como el fentanilo y el alto nivel de adicción de las metanfetaminas.

Unidad 4. Otras sustancias psicoactivasAborda características, efectos y riesgos de diversas sustancias.

Unidad 5. Comunidad y cultura de prevenciónPromueve el autocuidado colectivo y el papel de los estudiantes en la construcción de entornos seguros.

¿Tiene valor curricular y cómo acreditarlo?

Sí, este es uno de los cursos gratuitos con valor curricular que pueden fortalecer tu perfil académico.

Para acreditarlo, debes:

Revisar todos los materiales del curso

Completar las lecturas y actividades

Obtener al menos 70% en la evaluación final de cada unidad

Cumplir con estos requisitos te permitirá aprovechar la experiencia formativa y obtener el reconocimiento correspondiente.

¿Cómo inscribirte al curso SanaMente LibreMente?

Para inscribirte en SanaMente LibreMente, debes estar atento a las convocatorias y plataformas oficiales de la Secretaría de Cultura, donde se habilitan los registros para la comunidad estudiantil.

Generalmente, el proceso incluye:

Registro en línea Acceso a la plataforma educativa Inicio del curso en modalidad digital

Este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para impulsar el bienestar juvenil y prevenir adicciones desde el ámbito educativo.

Si estás interesado en cursos gratuitos con valor curricular, esta opción puede ayudarte a fortalecer tu formación mientras desarrollas habilidades clave para tu bienestar personal y comunitario.