Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje a tres años de la muerte de Julián Figueroa: “Sin aire, sin ilusión”

Maribel Guardia recuerda con dolor el tercer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023. (Jovani Pérez/ Infobae)

Maribel Guardia volvió a estremecer a sus seguidores en la madrugada del 9 de abril con un mensaje breve, pero profundamente doloroso, al cumplirse tres años de la muerte de su hijo, Julián Figueroa. La fecha, marcada por la tragedia, revive una herida que la actriz ha confesado no ha logrado cerrar.

“JULIÁN 3 años… sin aire, sin ilusión, sin tu luz, sin ti”, escribió, dejando ver que el paso del tiempo no ha aliviado la ausencia. La frase, directa y sin adornos, retrata el vacío que arrastra desde aquel día en que su vida cambió para siempre.

La muerte del joven cantante, ocurrida en 2023, no solo impactó al medio artístico, sino que dejó a la actriz enfrentando un duelo constante, del que ha hablado abiertamente en distintas ocasiones, siempre desde la honestidad y el dolor.

Un aniversario que revive el golpe más duro

La actriz expresa el profundo dolor y vacío por la muerte de su hijo Julián, ocurrido el 9 de abril de 2023. - (Instagram/julian_f.f)

El fallecimiento de Julián Figueroa ocurrió el 9 de abril de 2023 en su casa en Ciudad de México, a los 27 años. La causa oficial fue un infarto agudo al miocardio acompañado de fibrilación ventricular, sin indicios de violencia.

Fue la propia Maribel Guardia quien confirmó la noticia, pidiendo respeto para su familia en medio del impacto. Desde entonces, ha insistido en que aquel momento, cuando lo encontró sin vida, se convirtió en el más devastador de su existencia.

El sepelio se realizó de manera privada, en un intento por resguardar la intimidad familiar. Sin embargo, la noticia sacudió a seguidores y colegas, quienes no esperaban la partida de un joven que apenas comenzaba a consolidar su carrera.

El tatuaje que mantiene vivo su recuerdo

A casi tres años de la tragedia, la actriz decidió rendir homenaje a su hijo de una manera permanente: tatuándose su ojo. El diseño replica una imagen significativa que el propio Julián había elegido en vida.

El proceso fue compartido en redes sociales, donde explicó que la idea surgió al reencontrarse con una fotografía que despertó en ella la necesidad de llevarlo consigo para siempre. El gesto rápidamente generó reacciones por su carga emocional.

El tatuaje fue realizado por Carlos Serrano Keir, en el mismo estudio que frecuentaba el cantante, un detalle que, según relató, hizo aún más especial el momento al sentir que estaba conectando con su esencia.

Un duelo que no da tregua

Maribel Guardia revela que su dolor y duelo por Julián persisten diariamente, incluso tres años después de la tragedia. - (Foto: Instagram)

Maribel Guardia ha sido clara: el dolor no desaparece. Ha señalado que piensa en su hijo todos los días y que la ausencia sigue siendo devastadora, pese al tiempo transcurrido.

También ha compartido que intenta mantenerse fuerte, especialmente por su nieto, convencida de que Julián habría querido verla entera.

Su testimonio deja ver que, más allá de los homenajes y palabras, la pérdida sigue siendo una presencia constante en su vida.