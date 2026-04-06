México

Maribel Guardia sorprende al tatuarse el ojo de su hijo Julián Figueroa en un emotivo homenaje

La actriz eligió el mismo estudio de tatuajes para realizar este tributo, buscando mantener vivo un lazo especial a través del arte

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Maribel Guardia inmortaliza el ojo de Julián Figueroa con un tatuaje en su honor, realizado en el estudio favorito del cantante. - (Ig/maribelguardia)
Maribel Guardia inmortaliza el ojo de Julián Figueroa con un tatuaje en su honor, realizado en el estudio favorito del cantante. - (Ig/maribelguardia)

A casi tres años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia sorprendió al compartir un homenaje íntimo que no tardó en generar reacciones. La actriz decidió plasmar en su piel un recuerdo permanente ligado a su hijo, documentando todo el proceso en redes sociales.

El tatuaje, realizado por Carlos Serrano Keir, replica el ojo del cantante, una imagen que él mismo había elegido en vida. La elección del artista no fue casual: se trata del mismo estudio que Julián frecuentaba, lo que, según explicó la actriz, le otorgó un valor emocional más profundo.

A través de un video, Guardia permitió ver cada momento, desde su llegada hasta el resultado final, dejando claro que no se trató solo de un diseño, sino de un acto cargado de memoria, cercanía y duelo.

Un tatuaje que revive recuerdos

Guardia comparte en redes sociales el proceso completo del homenaje, generando amplia reacción de sus seguidores.

La actriz relató que la decisión surgió tras reencontrarse con imágenes del propio Julián. “Me encontré esta foto y me encantó su ojo y dije: ‘No, pues me encantaría que fuera el ojo’”, expresó durante la grabación.

El diseño no es improvisado: el ojo ya formaba parte de la identidad visual del cantante, quien lo llevaba como símbolo personal. Esto convirtió el tatuaje en una especie de espejo entre madre e hijo.

Además, el hecho de acudir al mismo estudio donde él se tatuaba reforzó el significado. Guardia destacó que ese espacio conserva parte de la esencia de su hijo.

El vínculo con el tatuador

Maribel Guardia Julián Figueroa
El tatuador Carlos Serrano Keir fue elegido por Maribel Guardia debido a la conexión personal entre el artista y Julián Figueroa. - (Foto: Instagram)

Carlos Serrano Keir no solo fue el encargado del trabajo, también compartió recuerdos del cantante. Explicó que Julián se realizó varios tatuajes en ese lugar, incluyendo un San Miguel Arcángel.

El tatuador reveló que la relación trascendió lo profesional. Entre sesiones largas y conversaciones, se generó una conexión cercana que dejó huella en el estudio.

Para Maribel, ese vínculo fue determinante. Saber que el artista convivió con su hijo influyó directamente en su decisión de confiarle este homenaje tan personal.

Un momento íntimo que se volvió público

Maribel Guardia Julián Figueroa
El video del homenaje, cargado de emotividad, posicionó nuevamente a Maribel Guardia como foco de conversación entre admiradores y detractores. - (Foto: Instagram)

Durante el video, la actriz mostró su llegada con naturalidad, incluso entre bromas, antes de entrar al estudio. Sin embargo, el tono cambió al hablar del significado del tatuaje.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando recordó la fortaleza de su hijo: “Tenía un umbral del dolor muy alto… aguantaba dolor impresionante”, dijo, evidenciando la mezcla de orgullo y nostalgia.

El resultado final no solo quedó en la piel, también en la memoria de quienes siguieron el proceso. El gesto, profundamente emocional, volvió a colocar a Maribel Guardia en el centro de la conversación, entre admiración y polémica.

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