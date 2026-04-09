Los mejores ejercicios para mejorar la flexibilidad de las piernas y poder moverse con mayor soltura

Estirar los isquiotibiales mejora la movilidad y previene lesiones en las piernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la flexibilidad de las piernas facilita que cualquier persona se mueva con mayor soltura y comodidad en las actividades diarias y deportivas.

Una rutina constante de estiramientos ayuda a ampliar el rango de movimiento en las articulaciones y a reducir la rigidez muscular, lo que previene lesiones frecuentes en quienes realizan ejercicio o permanecen mucho tiempo sentados.

Algunos ejercicios requieren solo unos minutos al día y pueden practicarse en casa sin equipo especializado. La constancia trae beneficios como mayor estabilidad al caminar, mejor postura y sensación de ligereza al desplazarse.

Estiramientos de isquiotibiales y cuádriceps permiten mayor movilidad

El estiramiento de cuádriceps ayuda a mantener el equilibrio y la flexibilidad muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estirar los isquiotibiales, músculos en la parte posterior del muslo, resulta clave para quienes buscan mejorar la flexibilidad.

Sentarse en el piso con las piernas extendidas y alcanzar los pies sin doblar las rodillas es un ejercicio efectivo. Mantener la postura entre 20 y 30 segundos incrementa gradualmente la elasticidad.

Los cuádriceps, ubicados en la parte frontal del muslo, también requieren atención. Pararse sobre una pierna y llevar el talón contrario hacia los glúteos, sujetando el tobillo con la mano, ayuda a estirar esta zona. Es recomendable alternar las piernas para lograr un trabajo equilibrado.

La apertura de cadera favorece movimientos más fluidos

Las posturas de apertura de cadera favorecen una mayor soltura al caminar y agacharse.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse en el piso con las plantas de los pies juntas y dejar que las rodillas caigan hacia los lados trabaja la apertura de cadera.

Esta postura facilita movimientos como agacharse o girar el torso. Mantener la espalda recta durante el ejercicio evita molestias en la zona lumbar.

Otro movimiento efectivo es el estiramiento en posición de zancada. Adelantar una pierna y flexionarla mientras la otra queda extendida atrás, con la rodilla tocando el piso, permite sentir el estiramiento en la cadera y el muslo. Sostener la postura algunos segundos y cambiar de lado favorece la flexibilidad en ambas piernas.

La constancia en la rutina de estiramientos previene lesiones

Dedicar tiempo a los estiramientos después de caminar o al terminar una rutina de ejercicio disminuye el riesgo de tirones y contracturas. Mantener la postura sin rebotes, respirando de forma tranquila, ayuda a que los músculos se relajen y se adapten al nuevo rango de movimiento.

El uso de accesorios como bandas elásticas o una toalla puede aumentar la intensidad de los estiramientos en quienes ya tienen cierta flexibilidad. Realizar estos ejercicios de forma gradual y sin forzar el cuerpo permite aprovechar los beneficios sin lastimarse. La práctica constante es el factor que más contribuye a que las piernas se mantengan ágiles y flexibles.