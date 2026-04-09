Lluvias siguen en CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por precipitaciones con granizo este jueves 9 de abril

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 9 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México continuarán y será el caso para este jueves 9 de abril, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 9 de abril en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la capital del país, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este día mencionado anteriormente.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas por fuertes lluvias o vivir en ellas.

Inundaciones y encharcamientos en Iztapalapa por fuertes lluvias este martes 7 de abril. Video: Redes sociales.

Activan alerta amarilla por fuertes lluvia con granizo en 6 alcaldías de la CDMX hoy jueves 9 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla por fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 9 de abril en 6 alcaldías de la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de la fecha indicada.

Protección Civil local dio a conocer a los capitalinos los peligros asociados a las fuertes lluvias con granizo previstas para este jueves 9 de abril:

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil local hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas. Foto: Archivo/Infobae México.

Además de los peligros asociados, la Secretaría de Gestión Integral dio a conocer algunas recomendaciones a la población por las lluvias de este jueves 9 de abril.

Recomendaciones:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzará las fuertes lluvias en las 6 alcaldías la tarde y noche de este jueves 9 de abril?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 12:50 a 18:00 horas cuando se registren las fuertes lluvias en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para este jueves 9 de abril, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Seis alcaldías de la CDMX prevén fuertes lluvias con granizo este jueves 9 de abril. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Protección Civil local por las fuertes lluvias con granizo y posibles rachas de viento pronosticadas para la tarde y noche de este jueves 9 de abril.