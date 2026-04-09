La colocación de un tótem publicitario ilegal desata protestas vecinales en Ciudad de México

Habitantes y asociaciones civiles exigen la intervención inmediata de autoridades tras la instalación de una estructura publicitaria sin licencia en una zona protegida

La instalación de un tótem publicitario luminoso en la intersección de Periférico y Monte Elbruz, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, ha detonado protestas vecinales y denuncias por presuntas irregularidades que contravienen la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

De acuerdo con asociaciones civiles y habitantes de la zona, la estructura incumple de forma directa el Artículo 22 de dicha normativa, al encontrarse fuera de los espacios autorizados y operar sin licencia.

Este tipo de anuncios, según la legislación vigente, únicamente puede colocarse dentro de inmuebles como centros comerciales, teatros, auditorios o estaciones de servicio, siempre y cuando no se ubiquen en Áreas de Conservación Patrimonial.

Denuncian violaciones a la ley en zona patrimonial

El anuncio, que promociona la llamada “Nueva Granja de las Américas”, ubicada en el Hipódromo de las Américas, se encuentra en un predio que no cumple con ninguno de los supuestos legales permitidos.

Además, está emplazado en una zona catalogada como de conservación patrimonial, donde las restricciones en materia de publicidad exterior son más estrictas.

Organizaciones como Rescatando el Paisaje Urbano y Vecinos Unidos por una CDMX libre de publicidad exterior ilegal señalaron que la instalación es completamente irregular.

“Este tótem no solo carece de licencia, sino que está en una zona donde la ley es clara: no puede haber este tipo de publicidad. Es una violación abierta”, afirmó María Fernanda Arollo, secretaria general de la primera organización.

La instalación de un tótem publicitario luminoso en la intersección de Periférico y Monte Elbruz, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, ha detonado protestas vecinales y denuncias por presuntas irregularidades que contravienen la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México

En el mismo sentido, Hortensia Rosales, presidenta de la agrupación vecinal, subrayó que el inmueble donde se instaló el anuncio no alberga actividades comerciales que justifiquen su colocación.

“No es un centro comercial, no es un teatro, no es una estación de servicio. No encuadra en ningún supuesto legal. Es ilegal en su totalidad y aun así está operando”, sostuvo.

Acusan omisión de autoridades en Miguel Hidalgo

El caso ha escalado debido a la presunta falta de actuación de las autoridades encargadas de la verificación administrativa. Las organizaciones cuestionaron directamente al Instituto de Verificación Administrativa por no haber retirado la estructura pese a las denuncias presentadas.

Asimismo, hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para que intervengan de manera inmediata.

Los inconformes también señalaron la posible responsabilidad de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, al considerar que existe una omisión institucional frente a una violación evidente de la normativa urbana.

Riesgos urbanos y afectaciones al entorno

Además del tótem luminoso, en el predio se detectó la presencia de un anuncio autosoportado de aproximadamente 20 metros de altura y un muro ciego publicitario, lo que agrava la situación al concentrar múltiples formatos prohibidos en un mismo espacio.

Especialistas en desarrollo urbano advierten que este tipo de instalaciones no solo vulnera la legislación vigente, sino que también impacta negativamente el paisaje urbano, incrementa la contaminación visual y puede representar riesgos estructurales en zonas de alta densidad como Polanco.

A ello se suma la luminosidad del anuncio, que podría convertirse en un factor de distracción para automovilistas que circulan por Periférico, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la capital.

Ante este panorama, vecinos y organizaciones exigieron el retiro inmediato de las estructuras y la aplicación de sanciones correspondientes. Advirtieron que permitir su permanencia sentaría un precedente de permisividad frente a la proliferación de publicidad exterior ilegal en la Ciudad de México, particularmente en zonas con valor patrimonial.