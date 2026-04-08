México

Senado aprueba ley de infraestructura que abre inversión privada y permite iniciar obras sin recursos disponibles

La reforma establece contratos mixtos, incorpora posibles recursos de Afores y crea nuevos mecanismos financieros para proyectos estratégicos en México

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(Foto: Cuartoscuro)
El Senado aprobó una ley que impulsa la inversión conjunta entre sectores público, privado y social. (Foto: Cuartoscuro)

El Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la participación conjunta de los sectores público, privado y social en el desarrollo de proyectos estratégicos.

El dictamen fue avalado con 84 votos a favor y 28 en contra, y fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

SHCP podrá autorizar contrataciones sin suficiencia presupuestaria

Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para autorizar, de manera excepcional, el inicio de procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria.

La SHCP podrá autorizar contrataciones sin suficiencia presupuestaria en casos excepcionales. | Presidencia de la República
La SHCP podrá autorizar contrataciones sin suficiencia presupuestaria en casos excepcionales. | Presidencia de la República

La legislación establece que las dependencias deberán gestionar las adecuaciones necesarias para garantizar los recursos antes de emitir el fallo o formalizar la adjudicación.

Contratos mixtos: nuevo modelo de inversión en infraestructura

La ley incorpora esquemas de contratos mixtos, que permiten la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada en distintas fases de los proyectos.

Estos contratos contemplan la participación empresarial en:

  • Financiamiento de obras
  • Diseño y desarrollo de proyectos
  • Construcción y operación
  • Mantenimiento de infraestructura

Además, se establece que los riesgos, costos y beneficios deberán compartirse conforme al interés público.

Creación de vehículos financieros para canalizar inversiones

El nuevo marco legal prevé la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), que podrán constituirse como fideicomisos o sociedades para facilitar la inversión en infraestructura.

Vivienda CDMX
Los VPE se crean para canalizar y administrar inversiones en proyectos de infraestructura. (Foto: Pixabay)

Entre sus funciones se encuentran canalizar recursos, emitir instrumentos financieros y mejorar las condiciones de financiamiento de los proyectos, incluso con apoyo de la banca de desarrollo.

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de incorporar recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Sectores estratégicos y plazos de los proyectos

Los proyectos contemplados en la legislación abarcan sectores como energía, transporte, agua, salud, educación, turismo y desarrollo urbano.

También se establece que los contratos de inversión estratégica tendrán una duración de entre 4 y 40 años, y podrán participar empresas nacionales, extranjeras y consorcios.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia para impulsar la inversión en infraestructura.

Posturas en el Senado: financiamiento y control estatal

Durante la discusión, legisladores expresaron distintas posturas sobre los alcances de la reforma.

Por un lado, senadores de la mayoría señalaron que el esquema mantiene la rectoría del Estado sobre los proyectos estratégicos.

El Senado de la República aprobó una ley clave para impulsar la inversión en infraestructura. EFE/Madla Hartz
El Senado de la República aprobó una ley clave para impulsar la inversión en infraestructura. EFE/Madla Hartz

Por otro, integrantes de la oposición manifestaron preocupaciones sobre el uso de recursos y el inicio de obras sin respaldo presupuestario.

En ese contexto, la senadora Claudia Anaya declaró: “Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva”, al referirse a la participación de estos fondos.

Puntos relevantes de la reforma en infraestructura

La legislación aprobada contempla, entre otros elementos:

  • Participación del sector privado y social en proyectos estratégicos
  • Autorización excepcional para iniciar contrataciones sin recursos disponibles
  • Implementación de contratos mixtos
  • Creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE)
  • Posible uso de recursos de Afores
  • Contratos con vigencia de entre 4 y 40 años

La reforma forma parte de una estrategia para ampliar las fuentes de financiamiento en infraestructura, en un contexto de reducción de la inversión pública en este rubro.

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