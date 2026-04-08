Cuánto dinero necesito ahorrar mensualmente para mi retiro

Adoptar una visión diversificada y flexible en el ahorro para el retiro, apoyada en incentivos fiscales y asesoría profesional, se posiciona como una necesidad impostergable ante las limitaciones estructurales del sistema actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un ahorro mensual retiro suficiente es clave para lograr una jubilación digna en México. Para alcanzar este objetivo, expertos financieros recomiendan apartar entre el 10% y el 20% del ingreso mensual desde el inicio de la vida laboral, ya que las aportaciones obligatorias resultan insuficientes para mantener el nivel de vida tras el retiro.

Para responder a la pregunta: “¿Cuánto debería ahorrar mensualmente para mi retiro?”, especialistas sugieren guardar entre el 10% y 15% del salario si se comienza antes de los 30 años: si ganas 15 mil pesos mensuales tendrías que ahorrar entre 1 mil 500 y 2 mil 250 pesos al mes.

Y aumentar el porcentaje al 20% o 30% si se inicia después de los 40 años: si ganas 15 mil pesos mensuales tendrías que ahorrar entre 3 mil y 4 mil 500 pesos al mes.

Esto permite aspirar a una tasa de reemplazo de entre el 70% y 80% de nuestros ingresos al terminar nuestra vida laboral, parámetro considerado suficiente para conservar el estilo de vida en la jubilación.

El cálculo del ahorro mensual depende de factores como edad de inicio, ingresos, esperanza de vida y el rendimiento esperado de la inversión. Las aportaciones obligatorias en México representan apenas el 6.5% del salario base, lo que las hace insuficientes para la mayoría de los trabajadores.

Por ello, se recomienda realizar aportaciones voluntarias e invertir en productos alternativos. Elementos como la inflación influyen decisivamente en la suma final.

Aportaciones voluntarias, diversificación y disciplina: pilares para construir una jubilación digna

Ejemplos de cálculo del ahorro mensual para el retiro

El monto a ahorrar cada mes varía según la edad de inicio y las expectativas. Por ejemplo, se estima que si una persona de 30 años quiere recibir 16 mil pesos mensuales al jubilarse, deberá aportar cerca de 4 mil 300 pesos mensuales con un rendimiento anual del 6%.

Sin embargo, si el inicio del plan se retrasa hasta los 45 años, la suma mensual necesaria se eleva a 13 mil pesos para lograr el mismo fondo.

Herramientas como la calculadora de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) permiten estimar la pensión esperada y el capital requerido, adaptando el plan a cada caso. Realizar simulaciones periódicas ayuda a ajustar el ahorro y a anticipar escenarios poco favorables.

Estrategias e instrumentos para alcanzar el monto de ahorro mensual

Diversas Afores y Bancos resaltan la relevancia de utilizar productos regulados en México para incrementar el capital destinado al retiro como:

Las aportaciones voluntarias en la Afore

los planes personales de retiro (PPR)

los fondos de inversión enfocados en el largo plazo

Son algunas opciones disponibles, muchas de ellas con incentivos fiscales relevantes. Por ejemplo, los PPR permiten deducir hasta un 10% de los ingresos anuales y ofrecen rendimientos libres de impuestos al momento del retiro.

Asimismo, las instituciones financieras recomiendan diversificar las inversiones, sumando opciones como bienes raíces, bonos y acciones para mejorar la rentabilidad y moderar riesgos.

Automatizar las transferencias mensuales hacia las cuentas de ahorro, lo cual facilita la disciplina y reduce la tentación de gastar el dinero destinado a la jubilación. La flexibilidad de las aplicaciones móviles permite iniciar o incrementar el ahorro voluntario sin requisitos restrictivos.

El éxito en la construcción de una pensión suficiente depende no solo de la cantidad acumulada, sino de la calidad de las decisiones, la asesoría profesional y la adaptación continua a los cambios económicos y demográficos

Factores clave y errores comunes al calcular tu ahorro mensual para el retiro

Varios elementos pueden modificar el monto mensual necesario. La inflación, que ha promediado 4% anual durante la última década, puede disminuir hasta en 40% el valor real de la pensión futura en veinte años. Además, los gastos médicos superan frecuentemente las previsiones: cerca del 40% de los retirados declara destinar a salud más de lo planeado.

La estabilidad laboral y la densidad de cotización son factores críticos para acumular un buen fondo; periodos prolongados de desempleo o inactividad pueden comprometer el resultado final.

Diferir el inicio del ahorro es el error más costoso: La cantidad mensual necesaria puede triplicarse si empiezas tarde. Por ello, se aconseja mantener disciplina y constancia por encima de elegir un producto específico, utilizar simuladores profesionales y dejarse asesorar por especialistas certificados para evitar pérdidas y decisiones irreflexivas.

Quienes comienzan a ahorrar para el retiro lo antes posible enfrentan sacrificios menores y disfrutan una mayor tranquilidad financiera a futuro. Demorar la decisión implica asumir exigencias económicas crecientes, por lo que iniciar pronto sigue siendo la mejor estrategia para asegurar un retiro sin sobresaltos.