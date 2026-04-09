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Grecia Quiroz celebra con dolor el cumpleaños 41 de Carlos Manzo: “Quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro”, aseguró

El exalcalde de Uruapan fue asesinado a balazos en un evento público el 1 de noviembre de 2025

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Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Foto: Facebook

Con dolor y celebrando sus actividades como político, Grecia Quiroz celebró el cumpleaños número 41 de Carlos Manzo Rodríguez al cumplirse cinco meses desde su asesinato en Uruapan, Michoacán.

La alcaldesa compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó no poder festejar esta fecha junto a su esposo y sus hijos, quienes tampoco podrán volver a jugar ni crecer junto a su padre.

“Duele mi alma hasta lo más profundo se mi ser, duele saber que jamás volveré a festejar su cumpleaños a su lado. Duele saber lo feliz que él era en esta tierra. Duele saber que nuestros hijos jamás volverán a jugar con su papá, a tener un abrazo, un consejo, y aún duele mucho más que dejaste un profundo dolor en tu gente”, señaló.

Además, Quiroz anunció que festejará el cumpleaños del exalcalde con los habitantes, con quienes partirá un pastel en la Pérgola y se reunirán para recordarlo.

“Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho con tu pueblo, porque era era tu felicidad, lejos de irte a hacer algo exclusivo para ti, lo que te daba vida era bailar en pleno centro, partir un pastel en la Pérgola, abrazar a las personas. Ese eras tú, y hoy no será diferente, nos reuniremos para recordarte”, anunció.

Continuará exigiendo justicia por el asesinato de Manzo, donde se vieron involucrados miembros del CJNG

Grecia Quiroz fue nombrada alcaldesa sustituta luego del asesinato de su esposo. REUTERS/Ivan Arias
Grecia Quiroz fue nombrada alcaldesa sustituta luego del asesinato de su esposo. REUTERS/Ivan Arias

Grecia Quiroz también afirmó que continuará exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Manzo, lo cual ha buscado desde que tomó la alcaldía de Uruapan tras el homicidio.

“Seguiré levantando la voz por ti, y seguiré exigiendo justicia. Te juro que quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro ante la justicia, pero también ante dios”, escribió en redes sociales.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de febrero, Grecia Quiroz entregó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán un total de 11 videos como parte de una solicitud para que se investigue a tres políticos morenistas tras el asesinato de Manzo.

Con esto busca que las autoridades llamen a declarar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que los materiales serán analizados para determinar que no se trata de Inteligencia Artificial (IA) y si son pruebas suficientes para llamar a declarar a los políticos morenistas.

De izquierda a derecha: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)
De izquierda a derecha: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

Quiroz ha insistido en que los tres políticos sean investigados debido a que tras señalamientos realizados por Carlos Manzo en contra de Leonel Godoy, fueron intimidados en su hogar.

“(Sujetos desconocidos) Acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa, con cascos puestos que nunca se quitaron, duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron dos días seguidos“, refirió a medios de comunicación.

Hasta el momento las autoridades se mantienen en la búsqueda de seis personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo, entre los que se encuentra José Manuel Jiménez Miranda, su exjefe de escoltas.

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