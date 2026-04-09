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Frente Frío 44 llegará a México con heladas, lluvias y fuertes vientos: estos serán los estados afectados

Se prevén temperaturas de hasta -10 grados, sobre todo en zonas montañosas

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Foto: Cuartoscuro

El Frente Frío 44 se aproxima a México y provocará un nuevo episodio de heladas, lluvias intensas y rachas de viento, de acuerdo con reportes recientes basados en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema forma parte de la temporada invernal y se prevé que impacte diversas regiones del país durante la segunda semana de abril, con efectos diferenciados entre el norte, centro y sureste.

¿Qué efectos provocará el Frente Frío 44?

El ingreso de este sistema estará acompañado por una masa de aire frío, lo que generará:

  • Descenso de temperaturas con heladas en zonas serranas
  • Fuertes rachas de viento, especialmente en el norte
  • Lluvias intensas, chubascos y posibles granizadas
  • Contraste térmico: calor en algunas regiones y frío en otras

Incluso se prevén temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas del norte, principalmente en estados como Chihuahua y Durango.

Además, el fenómeno interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que incrementará la intensidad de lluvias y vientos en distintas regiones del país.

Estados afectados por lluvias

De acuerdo con los pronósticos:

  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Tlaxcala
    • Puebla
    • Veracruz
    • Oaxaca
  • Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • Hidalgo
    • Estado de México
    • Chiapas

También se prevén precipitaciones en otras entidades del centro y sureste, incluyendo la Ciudad de México.

Estados con vientos fuertes

El Frente Frío 44 traerá rachas intensas de viento en gran parte del país:

  • Rachas de 50 a 70 km/h:
    • Baja California
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
  • Rachas de 40 a 60 km/h:
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • Sinaloa
    • Jalisco
    • Zacatecas

También habrá evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde hará más frío?

Las temperaturas más bajas se registrarán en zonas altas de:

  • Chihuahua y Durango: hasta -10 °C
  • Baja California, Sonora y Estado de México: entre -5 y 0 °C
  • Zacatecas y Puebla: de 0 a 5 °C

Estas condiciones se presentarán principalmente durante la madrugada.

Contraste climático en México

A pesar del ingreso del frente frío, en estados del Pacífico y sur continuará el ambiente caluroso, con temperaturas elevadas en:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Este contraste es característico de abril, cuando aún persisten sistemas invernales mientras inicia la temporada de calor.

Recomendaciones

Ante la llegada del Frente Frío 44, autoridades recomiendan:

  • Abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Extremar precauciones por vientos fuertes
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

El Frente Frío 44 no es un fenómeno extraordinario, pero sí relevante por sus efectos combinados: frío, lluvias y viento en gran parte del país, justo en plena primavera.

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