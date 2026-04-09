Frente Frío 44 llegará a México con heladas, lluvias y fuertes vientos: estos serán los estados afectados

El Frente Frío 44 se aproxima a México y provocará un nuevo episodio de heladas, lluvias intensas y rachas de viento, de acuerdo con reportes recientes basados en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este sistema forma parte de la temporada invernal y se prevé que impacte diversas regiones del país durante la segunda semana de abril, con efectos diferenciados entre el norte, centro y sureste.
¿Qué efectos provocará el Frente Frío 44?
El ingreso de este sistema estará acompañado por una masa de aire frío, lo que generará:
- Descenso de temperaturas con heladas en zonas serranas
- Fuertes rachas de viento, especialmente en el norte
- Lluvias intensas, chubascos y posibles granizadas
- Contraste térmico: calor en algunas regiones y frío en otras
Incluso se prevén temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas del norte, principalmente en estados como Chihuahua y Durango.
Además, el fenómeno interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que incrementará la intensidad de lluvias y vientos en distintas regiones del país.
Estados afectados por lluvias
De acuerdo con los pronósticos:
- Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Estado de México
- Chiapas
También se prevén precipitaciones en otras entidades del centro y sureste, incluyendo la Ciudad de México.
Estados con vientos fuertes
El Frente Frío 44 traerá rachas intensas de viento en gran parte del país:
- Rachas de 50 a 70 km/h:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Rachas de 40 a 60 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Jalisco
- Zacatecas
También habrá evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando Oaxaca y Chiapas.
¿Dónde hará más frío?
Las temperaturas más bajas se registrarán en zonas altas de:
- Chihuahua y Durango: hasta -10 °C
- Baja California, Sonora y Estado de México: entre -5 y 0 °C
- Zacatecas y Puebla: de 0 a 5 °C
Estas condiciones se presentarán principalmente durante la madrugada.
Contraste climático en México
A pesar del ingreso del frente frío, en estados del Pacífico y sur continuará el ambiente caluroso, con temperaturas elevadas en:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Este contraste es característico de abril, cuando aún persisten sistemas invernales mientras inicia la temporada de calor.
Recomendaciones
Ante la llegada del Frente Frío 44, autoridades recomiendan:
- Abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Extremar precauciones por vientos fuertes
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
El Frente Frío 44 no es un fenómeno extraordinario, pero sí relevante por sus efectos combinados: frío, lluvias y viento en gran parte del país, justo en plena primavera.