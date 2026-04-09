Frente Frío 44 llegará a México con heladas, lluvias y fuertes vientos: estos serán los estados afectados

Foto: Cuartoscuro

El Frente Frío 44 se aproxima a México y provocará un nuevo episodio de heladas, lluvias intensas y rachas de viento, de acuerdo con reportes recientes basados en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema forma parte de la temporada invernal y se prevé que impacte diversas regiones del país durante la segunda semana de abril, con efectos diferenciados entre el norte, centro y sureste.

¿Qué efectos provocará el Frente Frío 44?

El ingreso de este sistema estará acompañado por una masa de aire frío, lo que generará:

Descenso de temperaturas con heladas en zonas serranas

Fuertes rachas de viento , especialmente en el norte

Lluvias intensas, chubascos y posibles granizadas

Contraste térmico: calor en algunas regiones y frío en otras

Incluso se prevén temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas del norte, principalmente en estados como Chihuahua y Durango.

Además, el fenómeno interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que incrementará la intensidad de lluvias y vientos en distintas regiones del país.

Estados afectados por lluvias

De acuerdo con los pronósticos:

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León Tamaulipas Hidalgo Estado de México Chiapas



También se prevén precipitaciones en otras entidades del centro y sureste, incluyendo la Ciudad de México.

Estados con vientos fuertes

El Frente Frío 44 traerá rachas intensas de viento en gran parte del país:

Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sonora Chihuahua Durango

Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila Nuevo León Tamaulipas Sinaloa Jalisco Zacatecas



También habrá evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde hará más frío?

Las temperaturas más bajas se registrarán en zonas altas de:

Chihuahua y Durango: hasta -10 °C

Baja California, Sonora y Estado de México: entre -5 y 0 °C

Zacatecas y Puebla: de 0 a 5 °C

Estas condiciones se presentarán principalmente durante la madrugada.

Contraste climático en México

A pesar del ingreso del frente frío, en estados del Pacífico y sur continuará el ambiente caluroso, con temperaturas elevadas en:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Este contraste es característico de abril, cuando aún persisten sistemas invernales mientras inicia la temporada de calor.

Recomendaciones

Ante la llegada del Frente Frío 44, autoridades recomiendan:

Abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas

Evitar cambios bruscos de temperatura

Extremar precauciones por vientos fuertes

Mantenerse informado a través de canales oficiales

El Frente Frío 44 no es un fenómeno extraordinario, pero sí relevante por sus efectos combinados: frío, lluvias y viento en gran parte del país, justo en plena primavera.