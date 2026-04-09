Entregarán en Chiapas 70 mil viviendas del Bienestar

Residentes transitan por las nuevas Viviendas para el Bienestar en Chiapas al atardecer, destacando la infraestructura moderna y el entorno tranquilo de la comunidad.

La entrega de 48 viviendas nuevas en el desarrollo Lacantún de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, representa el avance más reciente del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La meta estatal es construir 70 mil 704 viviendas antes de concluir la administración actual, misma que ha registrado un progreso de 27 %.

La inversión total suma $42.422 millones de pesos, según informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, durante la ceremonia realizada hoy 8 de abril de 2026.

Tres fuerzas se unen para brindar vivienda a habitantes de Chiapas

La mayor parte de las viviendas la ejecutan Conavi y Infonavit, con 30 mil y 34 mil unidades respectivamente, mientras que Fovissste iniciaría la edificación de 6.704 casas en las próximas semanas.

En total, ya existen 33 proyectos abiertos: 11 de Conavi y 22 de Infonavit. De las viviendas ya contratadas y en construcción, el Infonavit registra más de 14 mil en Chiapas y prevé sumar 20 mil nuevas durante 2026 para lograr el objetivo sexenal.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, precisó que en Chiapas la asignación de casas avanza firmemente, integrando a más de 12.400 familias en conjuntos habitacionales concluidos en el país. Hasta la fecha, 55 conjuntos se han terminado en México, de los cuales 19 ya fueron completamente adjudicados.

Los 19 proyectos se reparten en los municipios de:

Tapachula

Tuxtla

Palenque

Tonalá

Huixtla

Comitán

Chiapa de Corso

Según informó Romero Oropeza el pasado febrero. Del total, en 15 localidades ya se iniciaron obras, es decir en el 70 por ciento, y en el 30 por ciento restante se ha estado trabajando para arrancar con obras durante el primer semestre de 2026. Además, en algunos municipios, el Fovissste otorgará apoyos para las personas que así lo necesiten.

Derechohabientes responden positivamente la iniciativa

Como beneficiaria, Aurora del Carmen Moreno recibió las llaves de su nueva casa y agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, así como del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Bedolla.

Ambos funcionarios subrayaron que el programa refleja los principios de prosperidad compartida y acceso digno a vivienda para 254 mil personas en la entidad. Además, el proyecto prevé generar más de 530 mil empleos directos e indirectos para familias chiapanecas.

En febrero, en Tuxtla, una jefa de familia beneficiaria del Programa Vivienda para el Bienestar reconoció el apoyo recibido al señalar: “Estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos para dar una calidad de vida a nuestros hijos y por este apoyo que es muy beneficioso para nosotros. Gracias”.

El testimonio de María Guadalupe pone en primer plano el efecto de las políticas de vivienda social en el sur del país, donde las necesidades habitacionales forman parte de la agenda pública.