Mujeres con Bienestar Edomex 2026: por este incumplimiento podrías perder tu apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar es un programa social del Gobierno del Estado de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Mujeres con Bienestar es un programa social implementado en el Estado de México que tiene como finalidad brindar apoyo integral a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Esta estrategia está dirigida principalmente a mujeres de 18 a 64 años que enfrentan condiciones de pobreza, marginación o violencia, y busca mejorar su calidad de vida mediante la entrega de apoyos económicos y servicios complementarios.

Las beneficiarias reciben un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos que puede ser utilizado para cubrir necesidades básicas como salud, alimentación, educación o vivienda.

Además del recurso económico, el programa ofrece acceso a orientación psicológica, asesoría jurídica, capacitación laboral y servicios médicos, con el objetivo de fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres.

El Secretario del Binstar Edomex, Juan Carlos Gonzalez, anunció el primer pago del Programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026. (Juan Carlos Gonzalez Romero/FB)

Entre los requisitos para acceder al programa social se encuentra:

Residir en el Estado de México.

No ser beneficiaria de otros programas sociales similares y presentar documentación oficial.

El proceso de inscripción se realiza mediante convocatorias públicas y con la colaboración de autoridades estatales y municipales.

Mujeres con Bienestar busca contribuir a la reducción de la desigualdad, promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres, otorgando herramientas que les permitan lograr mayor independencia y seguridad en sus entornos familiares y comunitarios.

Autoridades del Estado de México lanzaron un aviso sobre el incumplimiento que beneficiarias de Mujeres con Bienestar podrían hacer y se les daría de baja del programa social local.

Estas son las razones de incumplimiento por las que beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex podrían perder el apoyo bimestral de este 2026

Las beneficiarias del programa pueden ser dadas de baja si no cumplen con las condiciones del apoyo establecidas por las autoridades. Esta medida busca asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan y mantener la transparencia en el proceso.

Entre los motivos que pueden causar la exclusión del programa destacan:

Proporcionar información falsa al momento de registrarse

Cambiar de domicilio fuera del Estado de México

Fallecimiento de la beneficiaria

Uso indebido de la tarjeta de apoyo (modificar, vender, prestar o falsificar)

Recibir apoyos económicos de otro programa social, ya sea federal, estatal o municipal

Estas disposiciones buscan fortalecer la integridad y la eficiencia del programa.

Es importante cumplir con las reglas para conservar el programa social del Gobierno del Estado de México. Gob. Edomex.

De igual manera, existen otros motivos por los cuales beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex 2026 podrían perder el apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales.

Estos son otros motivos por los que podrías perder el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex este 2026

Dentro del programa de Mujeres con Bienestar Edomex 2026, existen situaciones específicas por las cuales las beneficiarias pueden dejar de recibir el apoyo económico en el Estado de México.

Entre las causas principales se encuentran:

No realizar la actualización de datos en el periodo establecido

Cumplir el tiempo máximo permitido dentro del programa

Alcanzar la edad límite determinada por las autoridades

Estas condiciones garantizan la correcta aplicación del programa social.

Dentro del programa de Mujeres con Bienestar Edomex 2026, existen situaciones específicas por las cuales las beneficiarias pueden dejar de recibir el apoyo económico en el Estado de México. Gob. Edomex.