México

¿Ganas menos de 17 mil pesos? Así puedes obtener un subsidio de la CONAVI para comprar una casa en 2026

Para este año, el Gobierno Federal tiene contemplado construir 86 mil viviendas nuevas

Guardar
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste, con distintos requisitos según la situación laboral del solicitante y el tipo de apoyo que busque.
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste, con distintos requisitos según la situación laboral del solicitante y el tipo de apoyo que busque.

El acceso a la vivienda digna se ha convertido en una pugna constante en México, sobre todo para la ciudadanía que percibe ingresos limitados, ante la demanda creciente el Gobierno Federal ha activado el programa Vivienda para el Bienestar 2026, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Más de 80 mil viviendas para 2026

El objetivo principal del sexenio es llegar a 500 mil viviendas construidas y para este año se realizarán 86 mil viviendas.

El programa impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, funciona bajo tres ejes:

  • Determinación de zonas de intervención: comprenden territorios caracterizados por elevados índices de marginación, rezago social y carencias habitacionales, a través de esta información, la Conavi determina los territorios que recibirán atención, aplicando criterios técnicos para seleccionar las áreas de intervención del programa y centrar las acciones en las zonas prioritarias.
  • Acceso al programa: las personas interesadas en participar deben prestar atención a las fechas, sedes de registro y requisitos, ya que el procedimiento se realiza de manera presencial y sin intermediarios, las convocatorias son emitidas a través de los portales oficiales.
  • Atención y apoyo a las familias: las solicitudes se evalúan con base en los criterios de elegibilidad y los requisitos definidos, con prioridad para los hogares que presentan condiciones de vulnerabilidad, después de completarse el registro.
Conavi ha alertado sobre registros falsos a través de WhatsApp.
Conavi ha alertado sobre registros falsos a través de WhatsApp.

El paso a paso del registro para vivienda

El proceso de registro para este programa ha sido limitado a cinco fases:

  1. Registro: para participar, es necesario verificar si la vivienda se ubica dentro de alguna Zona de Atención Prioritaria y acudir al módulo correspondiente o realizar el registro en línea, siguiendo las fechas y horarios indicados en la convocatoria.
  2. Publicación de personas preseleccionadas: las personas cuyas solicitudes cumplen con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos avanzan a la siguiente etapa del proceso. Los resultados se publican en la página oficial www.gob.mx/conavi.
  3. Visita domiciliaria: El equipo de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar puede visitar el domicilio de las personas solicitantes con el objetivo de verificar la información proporcionada.
  4. Asamblea informativa y Sorteo: en caso de que la cantidad de solicitantes exceda la oferta de vivienda, se organiza una asamblea y se lleva a cabo un sorteo, con el propósito de asegurar igualdad de oportunidades y transparencia en la asignación.
  5. Asignación: al finalizar la construcción de las viviendas, comienza la entrega a quienes han sido seleccionados.

Entre los criterios de elegibilidad se encuentra tener 18 años o más, sin embargo, es importante resaltar que si la persona es menor de edad y tiene dependientes económicos directos se permitirá la participación.

Otro de los criterios es no tener un ingreso mayo a 17 mil 800 pesos, no ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, entre otras dependencias. No tener vivienda propia y no haber recibido apoyo previo.

Comisión Nacional de Vivienda alerta fraude (CONAVI/FB)
Conavi construirá 86 mil viviendas en 2026.

Sectores prioritarios y documentos necesarios

Cabe destacar que este programa prioriza mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas con discapacidad. Quienes decidan realizar el registro deberán presentar:

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar
  • Comprobante de ingresos
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de estado civil
  • Certificado de no propiedad
  • Carta de No Derechohabiencia
  • Certificado de discapacidad

En la edición 2025, la Conavi liberó el programa “Mejoramiento de vivienda para el Bienestar”, sin embargo, actualmente la entrega de ese apoyo ha concluido.

Actualmente, el gobierno habilitó el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, donde las personas deberán completar el formulario con sus datos básicos, la información proporcionada será válida cuando las personas interesadas realicen su registro oficial, conforme a la convocatoria.

Temas Relacionados

Vivienda para el Bienestar 2026ConaviInfonavitFovissstevivienda dignaprogramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los síntomas de ataque cardiaco que se presentan días antes de que ocurra, pero pocos identifican

Algunos avisos pueden aparecer días antes y pasar desapercibidos entre molestias cotidianas, por lo que estar atentos podría marcar la diferencia

Estos son los síntomas de ataque cardiaco que se presentan días antes de que ocurra, pero pocos identifican

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

En su momento las autoridades de Tamaulipas ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos por su captura

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

El Museo Regional de Tlaxcala renueva su colección tras 45 años de historia

Con la incorporación de piezas emblemáticas y la restauración de 2014, el museo reafirma su compromiso con la difusión de la memoria histórica y cultural de la región

El Museo Regional de Tlaxcala renueva su colección tras 45 años de historia

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: manifestantes se dirigen a Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: manifestantes se dirigen a Paseo de la Reforma

Mi Beca para Empezar 2026: revelan fecha exacta del pago de abril

El Fideicomiso Bienestar Educativo confirmó el día en que caerá el depósito a todos los beneficiarios de este programa social local

Mi Beca para Empezar 2026: revelan fecha exacta del pago de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

Filtran nuevas imágenes de Belinda personificada como la emperatriz Carlota

Este es el precio de los boletos para Camilo en la Arena CDMX

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

De la Revolución a Wendy Guevara: La evolución de la visibilidad trans en México

DEPORTES

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?