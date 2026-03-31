¿Ganas menos de 17 mil pesos? Así puedes obtener un subsidio de la CONAVI para comprar una casa en 2026

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste, con distintos requisitos según la situación laboral del solicitante y el tipo de apoyo que busque.

El acceso a la vivienda digna se ha convertido en una pugna constante en México, sobre todo para la ciudadanía que percibe ingresos limitados, ante la demanda creciente el Gobierno Federal ha activado el programa Vivienda para el Bienestar 2026, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Más de 80 mil viviendas para 2026

El objetivo principal del sexenio es llegar a 500 mil viviendas construidas y para este año se realizarán 86 mil viviendas.

El programa impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, funciona bajo tres ejes:

Determinación de zonas de intervención: comprenden territorios caracterizados por elevados índices de marginación, rezago social y carencias habitacionales, a través de esta información, la Conavi determina los territorios que recibirán atención, aplicando criterios técnicos para seleccionar las áreas de intervención del programa y centrar las acciones en las zonas prioritarias.

Acceso al programa: las personas interesadas en participar deben prestar atención a las fechas, sedes de registro y requisitos, ya que el procedimiento se realiza de manera presencial y sin intermediarios, las convocatorias son emitidas a través de los portales oficiales.

Atención y apoyo a las familias: las solicitudes se evalúan con base en los criterios de elegibilidad y los requisitos definidos, con prioridad para los hogares que presentan condiciones de vulnerabilidad, después de completarse el registro.

Conavi ha alertado sobre registros falsos a través de WhatsApp.

El paso a paso del registro para vivienda

El proceso de registro para este programa ha sido limitado a cinco fases:

Registro: para participar, es necesario verificar si la vivienda se ubica dentro de alguna Zona de Atención Prioritaria y acudir al módulo correspondiente o realizar el registro en línea, siguiendo las fechas y horarios indicados en la convocatoria. Publicación de personas preseleccionadas: las personas cuyas solicitudes cumplen con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos avanzan a la siguiente etapa del proceso. Los resultados se publican en la página oficial www.gob.mx/conavi. Visita domiciliaria: El equipo de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar puede visitar el domicilio de las personas solicitantes con el objetivo de verificar la información proporcionada. Asamblea informativa y Sorteo: en caso de que la cantidad de solicitantes exceda la oferta de vivienda, se organiza una asamblea y se lleva a cabo un sorteo, con el propósito de asegurar igualdad de oportunidades y transparencia en la asignación. Asignación: al finalizar la construcción de las viviendas, comienza la entrega a quienes han sido seleccionados.

Entre los criterios de elegibilidad se encuentra tener 18 años o más, sin embargo, es importante resaltar que si la persona es menor de edad y tiene dependientes económicos directos se permitirá la participación.

Otro de los criterios es no tener un ingreso mayo a 17 mil 800 pesos, no ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, entre otras dependencias. No tener vivienda propia y no haber recibido apoyo previo.

Conavi construirá 86 mil viviendas en 2026.

Sectores prioritarios y documentos necesarios

Cabe destacar que este programa prioriza mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas con discapacidad. Quienes decidan realizar el registro deberán presentar:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar

Comprobante de ingresos

Comprobante de domicilio

Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad

Carta de No Derechohabiencia

Certificado de discapacidad

En la edición 2025, la Conavi liberó el programa “Mejoramiento de vivienda para el Bienestar”, sin embargo, actualmente la entrega de ese apoyo ha concluido.

Actualmente, el gobierno habilitó el portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx, donde las personas deberán completar el formulario con sus datos básicos, la información proporcionada será válida cuando las personas interesadas realicen su registro oficial, conforme a la convocatoria.