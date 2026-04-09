México

“Dijeron que tenían a mi abuelita”: menor de 11 años fue víctima de secuestro virtual en Ecatepec

Le ordenaron que se escondiera en un parque cercano mientras exigían dinero a su madre y fingir que lo tenían retenido

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Comerciantes en un mercado de Guanajuato enfrentando inseguridad y extorsiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Comerciantes en Guanajuato trabajan con temor diario ante extorsiones y corrupción que amenazan su sustento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menor de 11 años fue rescatado por elementos de la Policía Municipal en Ecatepec, Estado de México, tras ser víctima de un secuestro virtual mediante la técnica conocida como “llamada cruzada”. El caso ocurrió cuando desconocidos, a través de llamadas simultáneas, lograron engañar tanto al niño como a su madre, a quienes convencieron de falsas amenazas para obtener dinero mediante extorsión.

El niño fue localizado sano tras ser obligado a abandonar su casa en la colonia Vista Hermosa y esconderse en un parque. Durante ese tiempo, recibió la orden de no comunicarse con nadie, mientras que su madre, identificada como Irma, recibía otra llamada donde le exigían un pago para liberar a su hijo: “Llamaron a la casa de un número extraño diciendo que tenían a mi abuelita, me dijeron que me iban a entregar a mi abuelita, seguí las indicaciones, que me bajara en un parque cerca de mi casa y que me escondiera, hice todo eso, me dijeron que no hablara con nadie y que si me marcaban no contestara”, declaró el menor ante los oficiales que lo auxiliaron.

La alerta sobre el supuesto secuestro fue recibida por la unidad de vigilancia de Sector 3 a través de las redes vecinales de seguridad, dando inicio a un protocolo de localización inmediata. Policías municipales implementaron un despliegue operativo en zonas públicas, acompañados de patrullajes y la emisión de una alerta en la comunidad.

Un dato clave que permitió la localización del menor fue el aviso de un taxista, quien reportó la presencia de un infante solo en el parque de Vista Hermosa. Los oficiales acudieron de inmediato y confirmaron que se trataba del niño ausente, asegurándolo y trasladándolo bajo resguardo a su domicilio.

La modalidad de fraude fue detectada por la Policía Cibernética del Edomex. Crédito: SSEM
La modalidad de fraude fue detectada por la Policía Cibernética del Edomex. Crédito: SSEM

De acuerdo con información oficial, este caso representó el noveno intento de secuestro virtual mediante llamada cruzada registrado en Ecatepec en lo que va del año, fenómeno que afecta principalmente a menores de edad. Las autoridades reforzaron la recomendación a la ciudadanía para denunciar cualquier incidente de este tipo y extremar precauciones respecto a llamadas de números desconocidos.

Irma, madre del niño, agradeció al personal policial: “Gracias a los oficiales que me ayudaron a recuperar a mi hijo, porque estaba en una llamada de extorsión, nos ayudaron en todo”, expresó tras el reencuentro con el menor.

La rápida respuesta de los elementos de la Policía Municipal de Ecatepec fue determinante para evitar que la familia entregara dinero a los extorsionadores y que el menor sufriera daño. La estrategia utilizada por los delincuentes consistió en manipular a ambas víctimas con información falsa, generando confusión y pánico en tiempo real.

El protocolo de respuesta ante estos casos en Ecatepec contempla la implementación de operativos inmediatos y la coordinación con bases de taxistas y redes de vigilancia ciudadana, mecanismos que resultaron fundamentales en la ubicación y rescate del niño.

La problemática de los secuestros virtuales en la modalidad de llamadas cruzadas mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad municipales, quienes han incrementado la vigilancia en parques y puntos públicos cercanos a zonas habitacionales.

El saldo de la intervención fue la restitución segura del menor de 11 años a su familia y el reforzamiento de las campañas informativas sobre extorsión telefónica para la población de Ecatepec.

  • Un menor de 11 años fue rescatado en Ecatepec, Estado de México, tras un secuestro virtual mediante llamada cruzada.
  • La policía localizó al niño en un parque de la colonia Vista Hermosa e impidió la extorsión a su familia.
  • En lo que va del año, se han reportado nueve casos similares en Ecatepec, con menores como principales víctimas.

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